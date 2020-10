بوغبا يحسم الجدل بشأن اعتزاله اللعب الدولي بسبب تصريحات ماكرون عن الإسلام

View this post on Instagram

NEWS : Paul Pogba telah mengkonfirmasi via Instagram Story bahwa gosip yang beredar tentang keinginan Pogba untuk pensiun dari Timnas Prancis akibat pernyataan dari Presiden Prancis adalah HOAX 🚫. #MUFC #GGMU #PaulPogba Say no to Hoax 🙅‍♂️