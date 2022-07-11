بوغبا يعود الى يوفنتوس

بعد عشر سنوات من رحيل “بول بوغبا” عن مانشستر يونايتد وانضمامه إلى يوفنتوس في انتقال مجاني، أعاد التاريخ نفسه الاثنين 11 تموز، حيث ودع لاعب الوسط الفرنسي ناديه وعاد إلى عملاق الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورحل بوغبا (29 عاما) عن يونايتد بعد انتهاء عقده الشهر الماضي، وسيلعب مجددا مع يوفنتوس الذي قضى بين صفوفه أربعة مواسم ناجحة ومليئة بالألقاب، وارتبط بعقد جديد حتى يونيو حزيران 2026.

وقال يوفنتوس في بيان: “يعلن نادي يوفنتوس لكرة القدم أنه تم توقيع عقد اللاعب بول بوغبا… بين يوفنتوس واللاعب حتى 30 حزيران 2026”.

وكان بوغبا قدانتقل إلى يونايتد عام 2016 في صفقة قياسية آنذاك مقابل 89 مليون جنيه إسترليني (106.32 مليون دولار).

غير أن الفائز بالدوري الإيطالي أربع مرات حصد لقبين فقط مع يونايتد هما كأس الرابطة والدوري الأوروبي خلال موسمه الأول.