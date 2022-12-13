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بوفال يواجه وطنه الثاني.. صحف فرنسيّة تُشيد بـ "ملحمة طفل روزيريه"

منذ ساعتين
آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2022 9:15 مساءً
بوفال يحتفل مع والدته عقب الوصول إلى نصف النهائي

بوفال يحتفل مع والدته عقب الوصول إلى نصف النهائي

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فيما يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة نصف النهائي بين المغرب وفرنسا غدًا الأربعاء، أشادت الصحف المحلية الفرنسية بنجم منتخب المغرب سفيان بوفال، المولود في فرنسا، والذي يستعد لملاقاة “منتخب بلده الثاني”.

فقد قدم بوفال أداء متميزًا خلال رحلة وصول المغرب للمربع الذهبي، ساهم من خلاله في تصدر منتخب بلاده للمجموعة التي ضمت بلجيكا وكرواتيا وكندا ثم تخطي إسبانيا والبرتغال.

ترعرع بوفال في حي “لا روزيريه” أحد أهم أحياء مدينة أنجيه، وبدأ مسيرته الاحترافية عام 2012 في فريق المدينة الرديف.

وعنونت صحيفة “ouest-france” ذائعة الصيت هناك تقريرها عن الدولي المغربي قائلة: من حي في أنجيه إلى نصف نهائي كأس العالم.. ملحمة سفيان بوفال.

ذكرت به: تجد الملحمة المجنونة التي يقدمها بوفال، خصم المنتخب الفرنسي المقبل، أصداء كبيرة في روزيريه وأنجيه حيث تنحدر أصوله.

تابعت: بينما وصل المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم، فإن عمل سفيان الفذ يلقى ترحيبًا خاصًا للغاية هنا. شاشات التلفاز تنقل فرحته على رغم المسافة التي تصل إلى أكثر من 6000 كيلو متر.

أضافت: بوفال وجه مألوف، تجول في شوارع أنجيه وساحاتها كثيرًا، وأصبح أول طفل من روزيريه يصل إلى نصف نهائي المونديال.

ختمت: بوفال يستعد للقاء الأحلام ضد فرنسا، بلده الثاني. الجميع لاحظ فرحة زبيدة (والدته) في ملاعب كأس العالم.

هذا وبدأ بوفال أساسيًا في جميع مباريات المغرب السابقة خلال البطولة، مشاركًا في 351 دقيقة حتى الآن.

    المصدر :
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