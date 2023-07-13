بوليسيتش يلتحق بميلان الإيطالي

التحق الجناح المنتخب الأميركي لكرة القدم كريستيان بوليسيتش بميلان الإيطالي قادماً من تشيلسي الإنكليزي، وفق ما أعلن الناديان الخميس.

وجاء في بيان للنادي “اللومباردي” أن ابن الـ24 عاماً وقّع على عقد “حتى 30 حزيران (يونيو) 2027 مع خيار التمديد لعام إضافي”.

وفي حين لم يذكر الناديان قيمة الصفقة، أشارت تقارير إعلامية إلى أنها بلغت قرابة 22 مليون يورو.

ويغادر بوليسيتش لندن بعد أربعة مواسم أمضاها في “ستامفورد بريدج” حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا 2021.

خاض 145 مباراة مع تشيلسي سجل خلالها 26 هدفاً.

وبدأ بوليسيتش مسيرته اليافعة في عدة فرق أميركية قبل أن يصل إلى أوروبا من بوابة بوروسيا دورتموند الألماني عام 2015 الذي خاض معه أول مباراة احترافية مطلع 2016.

أمضى ثلاثة مواسم ونصف مع دورتموند وخاض معه 127 مباراة مسجلاً 19 هدفاً وتوج معه بكأس ألمانيا 2017.

دولياً، خاض 60 مباراة مع المنتخب الأميركي محرزاً 25 هدفاً وحقق معه لقب دوري أمم الكونكاكاف عامي 2020 و2023.

شارك في مونديال قطر 2022 حيث خرجت بلاده من الدور ثمن النهائي ضد هولندا (1-3).