بونو يكشف سبب انهيار صفقة انتقاله لريال مدريد

كشف حارس مرمى الهلال السعودي، ياسين بونو، عن سبب فشل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني الذي كان مهتما بالحصول على خدماته لتعويض غياب البلجيكي تيبو كورتوا المصاب.

وقال بونو في تصريحات لإذاعة “El Pelotazo” الإسبانية: “في كانون الأول/ ديسمبر الماضي (بعد كأس العالم 2022)، كانت هناك عروض، لكنني لم أشعر بأن ذلك الوقت الصحيح للرحيل”.

وأضاف: “لا أنا ولا يوسف النصيري الذي كان قادرا على المغادرة، لم نشعر أنه يمكننا الرحيل”، وزاد: “في ريال مدريد، كنت الخيار الأول، بطولة كأس أمم إفريقيا عقدت كل شيء”.

وأوضح بونو، أنه “اشترط ريال مدريد عدم المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تقام في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، الأمر الذي عقد الأمور وجعل الصفقة تنهار”.

وتحدث عن سبب تركه لإشبيلية بقوله: “شعرت بأن الوقت قد حان لمغادرة إشبيلية، لقد قدمت كل شيء للنادي وفي داخلي لم تعد لدي نفس الطاقة، لذلك قررت الرحيل وخوض تجربة أخرى”.

وانتقل الحارس المغربي إلى الهلال السعودي ضمن عقد لمدة 3 سنوات، قادما من إشبيلية، وقبل ذلك كان على رادار ريال مدريد، لتعويض إصابة البلجيكي تيبو كورتوا بالرباط الصليبي.