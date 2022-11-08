بيان من مكتب زياد برجي... هذا ما جاء فيه

أصدر مكتب الفنان اللبناني زياد برجي بياناً جاء فيه: “أبلغنا المحامي جان قيقانو أنه حضر بوكالته عن الفنان اللبناني زياد برجي إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وتقدم بمذكرة جرى إبلاغ مضمونها إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت التي قبلتها وقررت صرف النظر عن الاستماع إلى افادة زياد برجي وكذلك احمد ماضي”.

وتابع البيان: “كما ابلغنا المحامي قيقانو ان الحملة التي اطلقتها السيدة اليسا وما تضمنته والتي رافقت تقديمها للشكوى تشكل جرماً معاقباً عليه في القانون وانه بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.

هذا البيان صدر بعد الأزمة التي حصلت بين برجي والملحن اللبناني أحمد ماضي من جهة وبين الفنانة اللبنانية إليسا من جهة أخرى.