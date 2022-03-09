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بيبسي وكوكا كولا وستاربكس تُغلق أبوابها في روسيا

منذ 39 دقيقة
أحد مقاهي ستاربكس في العاصمة موسكو

أحد مقاهي ستاربكس في العاصمة موسكو

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أفادت شركة كوكا كولا وبيبسي كولا وستاربكس، بأنها أوقفت نشاطها التجاري بالكامل في روسيا بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وقالت شركة ستاربكس إن مجموعة الشايع التي مقرها الكويت والتي تشغل مئة مقهى ستاربكس على الأقل في روسيا “ستقدم الدعم لقرابة ألفي شريك في روسيا يعتمدون على ستاربكس في معيشتهم”.

وأشارت شركة كوكا كولا الى أن نشاطها في روسيا وأوكرانيا ساهم بما يتراوح بين واحد واثنين في المئة تقريبا من صافي إيرادات التشغيل للشركة في عام 2021.

وقالت شركة بيبسي كولا إنها ستواصل بيع المشروبات الضرورية اليومية مثل الحليب ومنتجات الألبان الأخرى وحليب الأطفال وأغذية الأطفال في روسيا.

وأيضا قالت شركة ماكدونالدز إنها ستوقف عمل مطاعمها في روسيا والتي يبلغ عددها 847 مطعما معظمها مملوك للشركة.

    المصدر :
  • وكالات

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