"بيبي ترامب" إلى متحف لندن.. والسبب

قرر متحف لندن الاحتفاظ بمنطاد Trump Baby، الذي أطلقه بريطانيون عند زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى إلى بريطانيا، اعتراضا منهم على قراراته.

وأعلن المتحف أنه سيضع المنطاد داخل أروقته إلى جانب بقايا احتجاجات عامة أخرى وقعت في العاصمة البريطانية.

وفيما أعربت إدارة المتحف عن أملها في أن يكون منطاد Trump Baby تذكيرا بموعد وقوف لندن في مواجهة ترامب، فإنها ترى أنه سيحث مريدي الكفاح ضد سياسات الكراهية.

وقالت مديرة متحف لندن شارون آمنت: “لطالما كانت لندن مدينة مفتوحة ومتطورة ومتعددة اللغات، إنها ملاذ للمعرفة والتقاليد والجدل وعلى مدى آلاف السنين استضفنا العديد من الاحتجاجات التاريخية”.

ونال منطاد Trump Baby شهرة عالمية، وهو يجسد ترامب بفوطة الأطفال وفي يده هاتف ذكي في إشارة إلى كثرة استخدامه حسابه على “تويتر”، ويبلغ ارتفاعه 20 قدما.

وكان رئيس بلدية لندن صادق خان، أعطى الإذن بتحليق المنطاد فوق لندن بالتزامن مع زيارة ترامب الأولى لبريطانيا، ليظهر من بعدها في جولات الرئيس الأمريكي حول العالم، وكذلك في العديد من تجمعاته وجولاته الدولية.