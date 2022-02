بيتر سمعان لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: فوزي بجائزة أفضل ممثل “وردة حمراء” في مسيرتي

حصد الممثل اللبناني بيتر سمعان جائزة أفضل ممثل في مهرجان EURASIA INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL عن دوره في فيلم OVER 18 في روسيا الذي أخرجه انور ناردين. وفي حواره مع “صوت بيروت إنترناشونال” تحدث سمعان عن خلفيات مشاركته في هذا الفيلم فقال “عرض عليّ نص فيلم OVER 18 من قبل المخرج قبل اشهر وعندما قرأته أعجبت به جدا لأن الدور الذي لعبته هو لشخصية مركبة ولديها عقد نفسية وقصة الفيلم تتناول حياة طفل كان ضحية في المجتمع حتى بلغ سن الثامنة عشر وهو الذي وجد مرميا بين اكوام النفايات لأنه “إبن حرام” . وذات يوم يجد هو ايضا طفلة مرمية في النفايات فياخذها ويضعها في منزل بعيداً عن اعين الناس حتى تبلغ سن السابعة عشر فتتمرد عليه بهدف مغادرة عزلتها لكنه يرفض ذلك ويخبرها انه لن يفرج عنها إلى حين بلوغها سن 18 كي لا تواجه الحياة الصعبة ونظرة المجتمع القاسي بما انها “إبنة حرام” . واضاف “هذه الجائزة اتت بمثابة “وردة حمراء” في مسيرتي، علما أنني منذ ان قرأت السيناريو شعرت ان هذا الفيلم سينال جوائز في المهرجانات والحمد الله كانت جائزة افضل ممثل من نصيبي مع منافسة عالمية وليس عربية وذلك في مهرجان EURASIA INTERNATIONAL TD في روسيا وإن شاء الله سيعرض فيلم OVER 18 للجمهور بعد أن تنتهي جولته في المهرجانات السينمائية.

اما ما هي اسباب غيابه عن الدراما اللبنانية منذ فترة فاكد انه خلال سنة ونصف كان مشغولا بكتابة مسلسل بعنوان “وردة حمراء” وهو مؤلف من 45 حلقة وفيه قصصا متشابكة من فساد المجتمع والسياسة وتجارة المخدرات وقريبا سيوضع على سكة الإنتاج لنبدأ تصويره في الاشهر المقبلة”.

وعن رأيه بالأعمال الدرامية اللبنانية اشار الى ان الدراما بطيئة قليلا في هذه المرحلة نظرا للاوضاع السياسية والامنية التي يمر بها لبنان، وكل المنتجين مترقبين لما سيجري. ويتابع قائلا: اعتقد ان الموسم الدرامي سينطلق عبر الشاشات اللبنانية مطلع السنة الجديدة. وترى هل يشاهد مسلسل “حكايتي” بطولة محمد قيس وماريتا الحلاني الذي يعرض على شاشة الجديد وكيف ينظر إليه فقال “لا تعليق”. ويقول بيتر سمعان ايضا عن الدراما العربية المشتركة “ليس لدي مانعا من المشاركة بهذا النوع من الاعمال علما ان المنتجين يفضلون ان يكون بطل هذه المسلسسلات سوري الجنسية والبطلة لبنانية، لكن لا ارى خطأ في مشاركتي بدور ثان إذا كانت شخصيتي محورية في الاحداث وليس مجرد “سنيد” للبطل كما لدي مشاركة في عمل عربي مشترك وهو فيلم سينمائي بعنوان TUESDAY 12 وفيه يحكى عن حياة ثلاث اسر من جنسيات عربية مختلفة ومنها المصرية والسورية وانا كنت رب العائلة اللبنانية ومساحة دوري كانت ممتازة وقد عرض على منصة JAWWY ومن المقرر عرضه على منصات اخرى ومحطات تلفزيونية قريبا.

واخيرا كيف ينظر إلى مشاركة المذيعين والمذيعات في الأعمال الدرامية فقال “للاسف ان المنتج يستعين بهؤلاء هدفه تقليص المصاريف المادية لأن البعض منهم يبحث عن الشهرة السريعة عبر التمثيل لكن من المفضل ان ينجح كل شخص في مجاله ولا يتعدى على مجالات اخرى لأن التمثيل ليس مجرد حفظ نص وقراءته أمام الكاميرا بل تقديم شخصية معينة تحتاج إلى دراسة معمقة وتحضيرات لتجسيد الدور بإحترافية.