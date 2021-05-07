الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيتر سمعان يهنئ شركة الصباح بـ"2020": "chapeau"

7 - مايو - 2021
بيتر سمعان

بيتر سمعان

A A A
طباعة المقال

هنّأ الممثل اللبناني بيتر سمعان على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي شركة الصباح على نجاح مسلسل “عشرين عشرين” وتمنى النجاح لفريق العمل.

وقال: “مبروك نجاحكن كشركة لبنانية طارت بالدراما لمحل تاني كنا دايماً منحلم فيه، على امل انوا نبني صناعة درامية بهالمستوى مع اكتر من شركة…الرب يوفقكن ويرافق دربكن…chapeau”.

وردت الممثلة اللبنانية كارمن لبس على بيتر قائلة: “حبيبي بيتر، كتير تاثرت بكلامك، وانشالله الايام بترجع تجمعنا سوى بشي عمل لانو اشتقنالك عالشاشة”.

ورد عليها سمعان قائلاً: شهادتي فيكي مجروحة…انتي صديقتي قبل ما تكوني ممثلة…وكيف لو اجتمعوا الصفتين فيكي…من ايام ما كنا سوى بالخيداوي اسماعيل بمصر، حضنتيني متل خيّك…نجاحك ما بهرني بصراحة. لاني من الاساس مبهور فيكي…بحبك لآخر الكون”.

    المزيد من منوعات

    ماتيو بريتيني
    ماتيو بريتيني يبلغ دور الثمانية في أمريكا المفتوحة
    من مباراة اليونايتد وأرسنال
    الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يلحق أول هزيمة بأرسنال
    ماكس فرستابن
    ماكس فرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاطئ في أنطاليا
    سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!
    المغني الراحل جورج الراسي
    الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟
    أفراد من جماعة فرسان مالطا
    بعد مناقشات ساخنة.. البابا يحل قيادة جماعة فرسان مالطا