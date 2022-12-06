الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 6 ديسمبر 2022 |
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بيتشولي وبيلا حديد على رأس الفائزين بجوائز الموضة في لندن

منذ ساعتين
بيلا حديد

بيلا حديد

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انضم بيير باولو بيتشولي، المصمم البارز في دار فالنتينو للأزياء، والعارضة بيلا حديد للفائزين بجوائز الموضة التي أُعلنت في لندن أمس الاثنين.

وحصل بيتشولي، وهو المدير الإبداعي للعلامة الإيطالية الفاخرة، على جائزة مصمم العام في الحفل السنوي. وحصلت أيضا عارضة الأزياء بيلا حديد على لقب عارضة العام.

قال بيتشولي لرويترز في مقابلة على السجادة الحمراء قبل الإعلان عن الجوائز “بالنسبة لي، للموضة مسئولية، أشعر أن لدي صوتا وأريد استخدامه حتى لمن ليس لديهم صوت”.

وكان من بين الفائزين الآخرين إيفون شوينار، مؤسس علامة باتاجونيا للملابس الجاهزة الذي حصل على جائزة الإنجاز. كان شوينار قد أعلن في سبتمبر أيلول إنه سيتبرع بشركة الملابس تلك إلى صندوق لاستخدام أرباحها في جهود مكافحة تغير المناخ.

وفازت علامة (بربري) بجائزة أفضل تجربة في عالم الميتافيرس والألعاب لاقتحامها العالم الافتراضي.

    المصدر :
  • رويترز

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