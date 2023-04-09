بيع رقم مركبة مميز بـ15 مليون دولار في الإمارات

بيع رقم مركبة مميز في الإمارات بمبلغ 55 مليون درهم (نحو 15 مليون دولار)، وذلك في مزاد “أنبل رقم” الخيري الذي رصد ريعه لدعم جهود حملة “وقف المليار وجبة”.

ووفق صحيفة البيان المحلية، فقد تمثل رقم المركبة المميز بـ (7 الفئة P) من طرق دبي، فيما سجل رقم المركبة المميز (22 الفئة AA) من طرق دبي ثاني أعلى سعر في المزاد وهو 8 ملايين و400 ألف درهم.

كما جرى بيع العديد من أرقام لوحات السيارات، خلال المزاد.

وفي أرقام الهواتف، بيع الرقم المميز 0548888888 من “اتصالات” و”دو”، بمبلغ 2 مليون و300 ألف درهم، وبيع الرقم المميز 0583333333 بمبلغ وقدره مليوني درهم.

ووصلت حصيلة المزاد الإجمالية إلى 97 مليونًا و920 ألف درهم (أكثر من 26 مليون دولار).

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلق حملة “وقف المليار وجبة” لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

ونظمت المزاد مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع “الإمارات للمزادات”، وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي.