السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيع سيارة للأميرة ديانا بـ 850 ألف دولار في مزاد

منذ 3 دقائق
الأميرة ديانا

الأميرة ديانا

A A A
طباعة المقال

بيعت سيارة فريدة من طراز فورد إسكورت آر.إس تيربو من الفئة الأولى، كانت تقودها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، مقابل 724500 جنيه إسترليني (851070 دولارا) في مزاد أقيم بحلبة سباق سيلفرستون البريطانية، السبت.

وذكر موقع سيلفرستون على الإنترنت أن هذه كانت آخر سيارة فورد إسكورت اقتنتها أميرة ويلز وذلك في الفترة بين عامي 1985 و1988.

وكانت الأميرة تظهر وهي تقود هذه السيارة في شوارع تشيلسي وكينزنجتون قبل أن تعيد تسليمها إلى شركة فورد بعدما قطعت 6800 ميل. وبعد إعادتها إلى الشركة، اشتراها أكثر من مالك قبل أن تعود مرة أخرى إلى حوزة فورد، وفقا لموقع سيلفرستون.

ولم يذكر الموقع اسم الفائز بالمزاد.

وكانت سيارات آر.إس تيربو من الفئة الأولى تُصنع عادة باللون الأبيض، لكن شرطيا مكلفا بحماية العائلة المالكة طلب طلاء سيارة ديانا بالأسود لتكون أقل إثارة للانتباه، على حد قول منظمي المزاد.

وتحل هذا الأسبوع ذكرى مرور 25 عاما على وفاة ديانا عن عمر 36 عاما عندما تحطمت السيارة الليموزين التي كانت تستقلها في نفق في باريس بينما كانت تحاول الهروب من المصورين الذين كانوا يلاحقونها على دراجات نارية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

صورة تجمع غدد من أثرياء أميركا (جيف بيزوس وإيلون ماسك ووارن بافيت وبيل غيتس وزوكربيرغ)
بالمليارات.. لن تصدق كم خسر أثرياء أمريكا بسبب تصريحات جيروم باول!
فريق تشيلسي
بـ10 لاعبين.. تشيلسي يفوز على ليستر بفضل ثنائية سترلينج
جورج الراسي
الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
جورج الراسي
الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
جورج الراسي
بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي