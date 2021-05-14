بيع لوحة “المرأة الجالسة” لبيكاسو بأكثر من 103 مليون دولار

حققت لوحة “المرأة الجالسة بالقرب من نافذة ماري تيريز” للرسام بابلو بيكاسو، يوم أمس الخميس، رقماً قياسياً ، حيث تم بيعها مقابل 103,4 مليون دولار خلال مزاد أقيم في دار “كريستيز” في نيويورك.

وتنافس عدد من هواة جمع الأعمال الفنية، ورسمها بيكاسو العام 1932، وبيعت في النهاية في مقابل 90 مليون دولار، وبلغ سعرها النهائي 103,4 ملايين بعد إضافة الرسوم والعمولات.

ويشكّل هذا المبلغ تقريباً ضعف التقدير الأولي الذي وضعته “كريستيز” لهذه اللوحة التي تمثّل عشيقة بيكاسو ومصدر إلهامه ماري تيريز والتر، والبالغ 55 مليون دولار.

ويؤكد بيع هذه اللوحة حيوية سوق الفن التي لم تعان فعلياً من الوباء رغم التباطؤ الذي شهدته بسبب القلق الناجم عن الوضعين الصحي والاقتصادي، لكنه أيضاً يعكس المكانة الخاصة لأعمال بابلو بيكاسو.

وقالت رئيسة “كريستيز أميركا” بوني برينان، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن الحصيلة الجيدة العام لمزاد الخميس، الذي بلغ مجموع إيراداته 481 مليون دولار “تعبّر عن العودة الفعلية إلى الوضع الطبيعي”.

ولاحظت أن “سوق الفن عادت إلى المسار الصحيح”.

وكان المالك الحالي للوحة “المرأة الجالسة” استحوذ عليها قبل 8 سنوات، خلال مزاد في لندن في مقابل 28,6 مليون جنيه، أي نحو 44,8 مليون دولار.

وبذلك أصبح عدد أعمال بيكاسو التي تجاوز ثمنها العتبة الرمزية البالغة 100 مليون دولار خمس لوحات.