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بيع نسخة خاصة من سلسلة "مارفل" المصورة بسعر لا يُصدق!

19 - مارس - 2022
آخر تحديث: 19 - مارس - 2022 10:42 صباحًا
سلسلة كتب "مارفل" الهزلية المصورة

سلسلة كتب "مارفل" الهزلية المصورة

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أعلنت دار شهير للمزادات عن تنظيمها لمزاد بيع نسخة من سلسلة الكتب الهزلية المصورة “مارفل”، الأمر الذي أشعل الحماسة بين المتنافسين الراغبين باقتناء هذه النسخة الخاصة، من محبي اقتناء الكتب المصورة وعشاق أعمال شركة “مارفل كومكس” خاصة.

وكانت المفاجأة، بأن انتهى المزاد عبر الإنترنت وبيعت النسخة بمبلغ وصل لأكثر من 2.4 مليون دولار.

على ضوء هذه الصفقة العالية، علَّق فينسينت زورزولو، الرئيس التنفيذي للعمليات بدار كوميك كونكت، مُشيدًا بسلسلة كتب «مارفل»، وما حققته من بيع وانتشار واسع في الفترات الماضية، موضحًا أنها من أفضل الكتب الهزلية المصورة في العالم: «لا أبالغ إن قلت أن سلسلة كتب مارفل تعد إحدى أفضل ثلاثة أعمال كتابية هزلية في عالم القصص المصورة».

وعلى الرغم من الإفصاح عن المبلغ الخيالي الذي حصدته سلسلة «مارفل» خلال المزاد المُنظم عبر الإنترنت، فإن دار “كوميك كونكت” لا تزال متحفظة على اسم المشتري، ولم تذكر سوى معلومات بسيطة عنه تمثلت في هواياته وحبه لمثل هذه الأعمال، حيث قال “فينسينت”: “لن نعلن الآن عن الفائز في المزاد، ولكنه شخص لديه شغف شديد في جمع الكتب المصورة مثل كتب مارفل، وبعض المقتنيات الأخرى”.

يشار إلى أن سلسلة “مارفل”، إحدى الكتب الهزلية المصورة التابعة لشركة «مارفل كومكس»، وتم نشر العدد الأول منها عام 1939، كما تم تحويلها إلى برامج تليفزيونية وأفلام وألعاب فيديو نظرًا للانتشار الواسع الذي حققته.

وحملت النسخة المباعة بـ2.5 مليون دولار، ملاحظات دونها الناشر بخط يده، إذ سجل فيها المبلغ الذي تم سداده للفنانين والكتاب المشاركين في العمل.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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