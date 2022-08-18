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بيع 2.45 مليون تذكرة لمباريات كأس العالم في قطر

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 18 - أغسطس - 2022 4:28 مساءً
كأس العالم في قطر

كأس العالم في قطر

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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس إن منظمي كأس العالم باعوا 2.45 مليون تذكرة للمباريات في قطر هذا العام بعد بيع أكثر من نصف مليون تذكرة في آخر مرحلة بين 5-16 يوليو تموز.

وأوضح الفيفا أن أكبر عدد من التذاكر يخص مباريات بدور المجموعات بين الكاميرون والبرازيل، والبرازيل وصربيا، والبرتغال وأوروجواي، وكوستاريكا وألمانيا، وأستراليا والدنمرك.

وأضاف الفيفا “يتصدر المشجعون المقيمون في قطر والسعودية والولايات المتحدة والمكسيك والإمارات وإنجلترا والأرجنتين والبرازيل وويلز وأستراليا صفوف البيع الالكترونية بضمان أكبر عدد من التذاكر”.

وسيعلن عن المرحلة القادمة لبيع التذاكر قبل نهاية سبتمبر أيلول بينما ستفتح منافذ البيع في الدوحة بعد آخر مرحلة للبيع الالكتروني.

وستنطلق النهائيات قبل يوم واحد من الموعد الأصلي ليقام حفل الافتتاح قبل مباراة قطر والإكوادور يوم الأحد 20 نوفمبر تشرين الثاني.

وتقام نهائيات كأس العالم لأول مرة في الشرق الأوسط وتأخر موعدها عن الموعد التقليدي بين يونيو حزيران ويوليو تموز لتجنب الحر الشديد بالمنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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