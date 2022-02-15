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بيكهام يعلق على مباراة باريس سان جيرمان و ريال مدريد

15 - فبراير - 2022
ديفيد بيكهام

ديفيد بيكهام

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يتطلع ديفيد بيكهام لمشاهدة مباراة دوري أبطال أوروبا في دور الستة عشر لريال مدريد مع باريس سان جيرمان.

وقال بيكهام في مقطع فيديو قصير نشره باريس سان جيرمان: “إذا نظرنا إلى اللاعبين وتاريخ هذين الفريقين، وإلى شغف الجماهير في هاتين المدينتين ، هذا اللقاء هو حلم لأي مشجع”.

مع ماضيه في كلا الناديين، اعترف بيكهام أنه سيجد صعوبة في دعم أحدهما ضد الآخر، بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وقال بيكهام: “أنا سعيد لأنني لن أكون في الملعب. من الرائع رؤية فريقين لعبت لهما يلعبان ضد بعضهما البعض.

وأضاف: “ولكن، بصراحة، أفضل مشاهدتها في المنزل أمام جهاز التلفزيون. وبهذه الطريقة يمكنني الاحتفال بكل هدف، بغض النظر عمن يسجل.”

وتابع بيكهام: “يمكن أن تكون مباراة هجومية للغاية. فريقان رائعان يواجهان بعضهما البعض، وهما من أكثر الفرق إثارة في الوقت الحالي.

ويحل ريال مدريد ضيفا على باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، على ملعب بارك دي برانس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

تاريخ المواجهات

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فقد تواجه ريال مدريد وباريس سان جيرمان 6 مرات في دوري أبطال أوروبا، فاز الميرنغي في ثلاث منها، مقابل فوز وحيد للنادي الفرنسي، وتعادلا مرتين.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات موسم 2015/2016، حيث تعادلا 0/0 في الذهاب وفاز ريال مدريد 1/0 في الإياب.

ثم تقابلا في دور الـ16 موسم 2017/2018، وفاز ريال مدريد 3/1 في مدريد، ثم 2/1 في باريس، وأخيرا تقابلا في دور المجموعات في موسم 2019/2020، حيث حقق باريس سان جيرمان أول فوز بنتيجة 3/0، قبل أن يتعادلا 2/2 في مدريد.

لكن قبل كل هذه المباريات تواجه ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا)، في ربع نهائي موسم 1992/1993، وفاز ريال مدريد 3/1، في حين حقق باريس سان جيرمان الفوز في الإياب 4/1.

وتواجها في ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1993/1994، وفاز باريس سان جيرمان في مدريد 1/0، وتعادلا في فرنسا بنتيجة 1/1.

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