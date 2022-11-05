بيكيه يبدأ مشواره لرئاسة برشلونة في 2026

كشف الصحفي الإسباني خافي ميغيل موعد ترشح بيكيه لانتخابات رئاسة برشلونة بعد اعتزاله.

وكان بيكيه البالغ من العمر 35 عاما قد أعلن اعتزال كرة القدم يوم الخميس الماضي على أن تكون مواجهة ألميريا اليوم السبت الأخيرة له مع النادي الكتالوني رغم أن عقده ينتهي في 2024.

ووفقا لخافي ميغيل فإن بيكيه سيحول الصافرات إلى تشجيع وسيبدأ طريقه للرئاسة في 2026.

وأشار إلى أن تشافي تخلص من قائد “منزعج” ويمتلك القدرة على إجراء تعاقد جديد، في حين أن برشلونة تخلص من 15 مليون من الرواتب في الشتاء.

ومن المقرر أن يودع جمهور الكامب نو اليوم السبت بيكيه، وذكرت صحيفة “سبورت” أنه تم تحضير فيديو الوداع، واشتمل على صوره لبيكيه وهو صغير وصور أسرته.

وتدرج بيكيه، الذي يبلغ حاليا 35 عاما، في فئات برشلونة قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد صيف عام 2004، ولعب معارا من النادي الإنجليزي لريال سرقسطة موسم 2006/2007، قبل أن يعود لبرشلونة صيف 2008.

وكان بيكيه أحد عناصر الجيل التاريخي لبرشلونة الذي نال السداسية التاريخية موسم 2008/2009، مع بيب غوارديولا، والخماسية موسم 2014/2015 مع لويس إنريكي.

وبحسب موقع “transfermarkt” فإن بيكيه شارك في 615 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة سجل فيها 53 هدفا وصنع 15.

وكان من أبرز الإنجازات له مع الفريق الفوز بـ8 ألقاب في الدوري الإسباني و3 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس العالم للأندية، و7 في كأس إسبانيا.