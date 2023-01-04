الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 4 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"بيكيه" يتراجع عن الاعتزال ويرغب باللعب مع هذا النادي

منذ 34 دقيقة
جيرارد بيكيه

جيرارد بيكيه

A A A
طباعة المقال

كشفت شبكة “Relevo” في تقرير لها أن جيرارد بيكيه، نجم برشلونة السابق، الذي أعلن اعتزاله رسميًا في شهر نوفمبر الماضي، يفكر جديًا في العدول عن قراره والعودة للملاعب من بوابة النادي الذي يملكه، أندورا.

وقال التقرير، إن “بيكيه يريد أن يلعب مجددًا، وهذه المرة مع ناديه أندورا في دوري الدرجة الثانية الإسباني”.

وأضاف: “على الرغم من رغبة بيكيه في اللعب للنادي الذي يملكه، إلا أن هناك بعض التعقيدات البيروقراطية التي من شأنها أن تمنعه ​​من القيام بذلك، خاصة من الناحية المالية”.

ولم يوضح الموقع الإسباني ما هي الأمور المالية التي يمكنها منع النجم الإسباني من العودة للملاعب مرة أخرى.

وكان بيكيه، البالغ 35 عامًا، قد أعلن الاعتزال في شهر نوفمبر الماضي، بعد أن تراجع دوره في نادي برشلونة بشكل كبير.

وعانى بيكيه من مشاكل داخل وخارج الملعب خلال العام الجاري، إذ أعلن انفصاله عن شريكته الكولومبية شاكيرا، ومن ثم خروجه من التشكيلة الأساسية للنادي الكتالوني.

ولعب بيكيه أكثر من 600 مباراة مع برشلونة فاز خلالها بالكثير من بطولات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا 3 مرات، إضافة إلى بطولات في كأس الملك وكأس السوبر وكأس العالم للأندية.

يذكر أن نادي إف سي أندورا، يتنافس في الدوريات الإسبانية منذ عام 1948، واستحوذت عليه مجموعة “كوزموس” القابضة التابعة لبيكيه في 2019.

    المزيد من منوعات

    كريستيانو رونالدو
    مدرب نيوكاسل يعلق على "الشرط الجزائي في عقد رونالدو"
    لطيفة
    هكذا عايدت لطيفة زياد الرحباني
    لاعبو نادي ميلان
    ميلان يفوز 2-1 على سالرنيتانا مع عودة الدوري الإيطالي

    الأكثر قراءة

    معارض السيارات
    هكذا أصبحت رسوم السيّارات الجمركية: "مليار… وأكتر"
    بول جيمس ضد بلاتيني في المونديال.. والجانب الآخر في شوارع لندن
    قصة مأساوية.. نجم كأس العالم "مشرد بلا مأوى" في شوارع لندن
    شيرين وحسام حبيب
    جهاز أمنيّ لبنانيّ يستدعي شيرين.. فما صحّة مداهمة الفندق الذي تُقيم فيه؟