بيلا حديد تهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد

نشرت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد، التي ينحدر والدها من أصل فلسطيني، اقتباسا على حسابها في موقع “إنستغرام” لرئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد نفتالي بينت، وهو يتفاخر بقتل العرب.

وكتبت حديد: “إنه أمر محزن “، والاقتباس المذكور يعود للعام 2015، منشور على منصة الكنيست، حيث هاجمت عضو الكنيست السابق، حنين زعبي، نفتالي بينيت، بعد منشور له تفاخر به في محادثات مغلقة بأنه قتل عربا أثناء الخدمة العسكرية”.

وبعد إرفاق الاقتباس من كلام بينيت، أضافت حديد في خاصية “ستوري” على انستغرام: “إنه أمر لا يصدق، إنه امر محزن جدا، بصراحة”.

وكتبت بيلا حديد عبر حسابها في خاصية “ستوري”: لنتخلى عن الحكومة الإسرائيلية الجديدة، من هو نفتالي بينيت، إذا كنت تعرف أي شيء عن نتنياهو، فأنت تعلم أن بينيت ليس أفضل، هذه خسارة، خسارة لجميع الأطراف المعنية”.

يذكر أن حديد تعرضت، لحملة هجوم من جهات إسرائيلية بعد مشاركتها في تظاهرة داعمة للفلسطينيين، شهدتها مدينة بروكلين الأمريكية بنيويورك مؤخرا.

وكتبت الصفحة الرسمية لإسرائيل على “تويتر”: “عندما يدعو مشاهير مثل بيلا حديد إلى إلقاء اليهود في البحر، فإنهم يدعون إلى القضاء على الدولة اليهودية”، مضيفة أنه “لا ينبغي أن تكون هذه قضية إسرائيلية فلسطينية، بل ينبغي أن تكون هذه مسألة إنسانية، عار عليك”.

وشاركت بيلا حديد مع والدها، محمد حديد، وهو من أصول فلسطينية، في تظاهرة ضمت الآلاف في مدينة بروكلين لدعم الفلسطينيين، في وقت العدوان الاسرائيلي الأخير على غزة، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.