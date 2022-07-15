الجمعة 16 ذو الحجة 1443 ﻫ - 15 يوليو 2022 |
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بيل غيتس يتبرّع بـ20 مليار دولار لمؤسّسته الخيرية

منذ 3 دقائق
بيل غيتس

بيل غيتس

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تبرع بيل غيتس، المؤسِّس المشارك لشركة “مايكروسوفت” بمبلغ 20 مليار دولار للمؤسسة الخيرية التي يديرها مع زوجته السابقة ميليندا فرينش غيتس لتعزيز أعمالها السنوية.

وقال في منشور على مدونته الشخصية، إنّ التبرّع سيساعد مؤسسة بيل وميليندا غيتس، وهي إحدى أكبر المؤسسات الخيرية الخاصة في العالم، على زيادة مدفوعاتها السنوية 50 بالمئة إلى تسعة مليارات دولار بحلول العام 2026.

وأضاف غيتس: “الأزمات الكبرى في عصرنا تتطلّب منّا جميعاً بذل المزيد”، في إشارة إلى جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وتغيُّر المناخ إضافة إلى أمور أخرى.

وتابع أنّ الآثار المركبة للأزمات، والتي تشمل ارتفاع التضخم، زادت من الحاجة إلى زيادة الاستثمار في المجالات الأساسية التي تركز عليها المؤسسة وهي الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين والتخفيف من حدّة الفقر.

ويرفع هذا التبرع منحة المنظمة، التي تأسَّست قبل 22 عاما، إلى نحو 70 مليار دولار، ومنها تبرع بمبلغ 3,1 مليار دولار من الملياردير الأميركي وارين بافيت الشهر الماضي.

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