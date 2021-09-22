بينهم محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين جنيا للأرباح في 2021

شهد سوق الانتقالات هذا الموسم مفاجآت من العيار الثقيل، أبرزها انتقال قائد برشلونة ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، وعودةالنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى فريقه القديم، مانشستر يونايتد الإنكليزي، إلى أن يصبح قميصه الأكثر مبيعًا في التاريخ، مما جعله أكثر لاعب كرة قدم جنيا للأرباح، بحسب مجلة “فوربس”.

ومن المتوقع أن يحقق “صاروخ ماديرا” خلال موسم 2021-2022 دخلا يصل إلى 107 مليون يورو (حوالي 125 مليون دولار) ، ويتضمن ذلك راتبه السنوي المقدر بـ60 مليون يورو بالإضافة إلى أكثر من 40 مليون يورو جراء الرعايات والشراكات مع العلامات التجارية التي تشمل العطور ومجموعات الملابس والفنادق والصالات الرياضية.

ويأتي في المركز الثاني، الأسطورة الأرجنتينية، ليونيل ميسي، والذي سيحصل على أرباح تقدر بحوالي 94 مليون يورو (حوالي 110 مليون دولار)، وذلك براتب سنوي قدره 64 مليون يورو، ولكن بأرباح تجارية أقل.

وأما المركز الثالث، فكان من نصيب النجم البرازيلي، نيمار، والذي يزامل ميسي في صفوف نادي باريس جيرمان، إذ يتساويان في نفس الراتب، ولكن “الساحر الأرجنتيني” يتفوق على قائد منتخب السامبا بعقود الرعاية.

ويكسب نيمار في المجمل 81 مليون يورو تقريبا أي ما يعادل 95 مليون دولار أميركي.

وفي المرتبة الرابعة، جاء أيضا مهاجم نادي باريس جيرمان، النجم الفرنسي، كيليان مبابي، والذي يحقق بالإجمالي دخلا سنويا يصل إلى 37 مليون يورو بما فيها راتبه السنوي المقدر بـ 24 مليون يورو (حوالي 28 مليون دولار أميركي).

ويكمل مهاجم ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، قائمة الخمسة الأوائل، بأرباح قدرها 35 مليون يورو، فيما حل لاعب خط الوسط الإسباني أندريس إنييستا في المركز السادس بأرباح وصلت إلى 30 مليون يورو، علما أنه اللاعب الوحيد الذي دخل قائمة “العشرة الأثرياء” دون أن يلعب في ناد أوربي، حيث ينشط مع فريق فيسيل كوبي في الدوري الياباني.

ويتشارك مع أنيستا في نفس المركز، مهاجم وهداف بايرن ميونيخ الألماني، النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي.

وذهب المركز الثامن إلى النجم الفرنسي، بول بوغبا، الذي يزامل كريستيانو رونالدو في “الشياطين الحمر” وذلك بأرباح قدرها 29 مليون يورو سنويًا.

وأما المركزين التاسع والعاشر فكان من نصيب نجمي ريال مدريد غاريث بيل الذي حقق 27.3 مليون يورو و وإيدن هازارد بمجمل أرباح وصلت 24.7 مليون يورو.

ويتقاضى اللاعبان نفس الراتب السنوي، ولكن المهاجم الويلزي يتفوق على نظيره البجكيي، هازارد، بأرباح عقود الرعاية والشراكة التجارية.