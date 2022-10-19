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بين السطور.. بطولة تجمع أحمد فهمي وصبا مبارك

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 19 - أكتوبر - 2022 8:49 مساءً
احمد فهمي

احمد فهمي

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يستعد الفنان أحمد فهمي، لتصوير دوره في مسلسل “بين السطور” بداية شهر نوفمبر المقبل وحاليا يجري تحضيرات الدور.

ومسلسل “بين السطور” بطولة أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء جاميكا، والمسلسل من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج.

وتدور أحداث مسلسل “بين السطور” في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي، ويبتعد عن الكوميديا، ومكون من 30 حلقة.

وكانت اخر الأعمال الدرامية للفنان أحمد فهمي، مسلسل “وكل ما نفترق” مع ريهام حجاج، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وطارق الجناينى.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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