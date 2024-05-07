الثلاثاء 28 شوال 1445 ﻫ - 7 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بين 7 أيار و10 أيار.. منشور وتحذير من راصد الزلازل الهولندي "هوغربيتس"!

منذ 33 دقيقة
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

العالم الهولندي فرانك هوغربيتس

A A A
طباعة المقال

جدد راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، مساء (الاثنين 6-5-2024)، تحذيراته من وقوع زلازل وهزات أرضية عنيفة في الفترة ما بين اليوم (7 أيار إلى العاشر من أيار.

وأعاد هوغربيتس نشر تحذير لهيئة SSGEOS التي يرأسها عبر منصة “إكس” تحت عنوان “تحديث التوقعات”:

“يمكن أن يؤدي الاقتران القمري يومي 3 و4 أيار إلى هزة قوية، ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى 6 درجات، على الأرجح في وقت لاحق من يوم 6 أو أوائل 7 أيار”.

وأضافت الهيئة: “سيكون عطارد والزهرة في اقتران مع أورانوس في 7 أيار، مباشرة قبل القمر الجديد. يمكن أن يؤدي هذا إلى مجموعة من الهزات القوية تقترب من درجة 6 وربما زلزال أكبر، على الأرجح في الفترة من 8 إلى 10 أيار”.

    المزيد من منوعات

    ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
    للمرة الأولى ياسمين عبد العزيز تتحدث عن طلاقها
    وفاة المقدّم التلفزيوني الفرنسي الشهير برنار بيفو
    كتاب "يوميات أسير في السجون والمعتقلات الصهيونية" بتوقيع عماد سعيد

    الأكثر قراءة

    عناصر من قوى الأمن
    تطور هام بفضيحة التيك توك.. تعميم صورة مشتبه به رئيسي في الشبكة الإجرامية
    مجموعة من عناصر حزب الله في سوريا
    بُترت قدماه.. محاولة اغتيال لقيادي بحزب الله في الحسكة شمال شرقي سوريا
    الخسائر تتجاوز الــ600 ألف دولار.. وسيم ضاهر: عدوان إرهابي بامتياز