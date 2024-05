بين 7 أيار و10 أيار.. منشور وتحذير من راصد الزلازل الهولندي "هوغربيتس"!

جدد راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، مساء (الاثنين 6-5-2024)، تحذيراته من وقوع زلازل وهزات أرضية عنيفة في الفترة ما بين اليوم (7 أيار إلى العاشر من أيار.

وأعاد هوغربيتس نشر تحذير لهيئة SSGEOS التي يرأسها عبر منصة “إكس” تحت عنوان “تحديث التوقعات”:

“يمكن أن يؤدي الاقتران القمري يومي 3 و4 أيار إلى هزة قوية، ومن المحتمل أن تصل قوتها إلى 6 درجات، على الأرجح في وقت لاحق من يوم 6 أو أوائل 7 أيار”.

وأضافت الهيئة: “سيكون عطارد والزهرة في اقتران مع أورانوس في 7 أيار، مباشرة قبل القمر الجديد. يمكن أن يؤدي هذا إلى مجموعة من الهزات القوية تقترب من درجة 6 وربما زلزال أكبر، على الأرجح في الفترة من 8 إلى 10 أيار”.

Forecast update

Lunar conjunctions on 3-4 May can result in a strong shake, potentially reaching higher 6 magnitude, most likely later on 6 or early 7 May.

Mercury and Venus will be in a conjunction with Uranus on 7 May, right before New Moon. This can result in a cluster of…

