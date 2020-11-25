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بيونسيه تتصدر ترشيحات جوائز غرامي لعام 2021

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 25 - نوفمبر - 2020 10:05 مساءً
بيونسيه

بيونسيه

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تصدرت المغنية بيونسيه ترشيحات جوائز غرامي لعام 2021 بتسعة ترشيحات تلتها دوا ليبا وتيلور سويفت ومغني الراب رودي ريتش، وحصل كل منهم على ستة ترشيحات.

وستتنافس سويفت والمغنية البريطانية دوا ليبا على جائزة ألبوم العام، مع مغني الآر أند بي بوست مالون وفرقة كولدبلاي البريطانية والفرقة النسائية هايم والمغني البريطاني جيكوب كولير وبلاك بوما الأميركية والمغنية الأميركية جينيه آيكو.

وكان أبرز المستبعدين المغني الكندي ذا ويكند الذي كان متوقعا على نطاق واسع أن يحقق عدة ترشيحات لألبومه الناجح تجاريا “بعد ساعات” (أفتر أورز).

وفي المقابل حصلت فرقة (بي.تي.إس) الكورية الجنوبية على أول ترشيح لها لجوائز غرامي عن أغنيتها الشهيرة (داينامايت)، وهي أول أغنية تغنيها الفرقة بالكامل باللغة الإنجليزية، فيما يعد إنجازا كبيرا لفرقة كورية.

وسيتم تسليم جوائز غرامي، وهي أرفع تكريم في صناعة الموسيقى، في لوس أنجليس في 31 يناير كانون الثاني.

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