الخميس 11 رجب 1444 ﻫ - 2 فبراير 2023 |
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بيونسيه تعود بجولة عالمية فردية

منذ 6 دقائق
المغنية العالمية بيونسيه

المغنية العالمية بيونسيه

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كشفت النجمة العالمية بيونسيه، الحائزة على 9 جوائز غرامي، عن أول جولة غنائية فردية لها حول العالم منذ عام 2016، في 43 دولة لدعم ألبومها الذي نال استحسان النقاد Renaissance.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة المرتقبة -من إنتاج Parkwood Entertainment وروّجت لها Live Nation- في أوروبا في 10 أيار في Friends Arena في ستوكهولم، السويد قبل القيام بجولة في الخارج في كارديف، إدنبرة، سندرلاند، باريس، لندن، مرسيليا، أمستردام، وارسو وغيرها، على أن تنتهي الجولة يوم 27 أيلول في نيو أورلينز.

وكانت آخر جولة لبيونسيه هي جولتها المزدوجة 2On the Run لعام 2018 مع جاي زي، والتي ضمت 48 مدينة في أميركا الشمالية وأوروبا.

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