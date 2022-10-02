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تأجيل انطلاق سباق جائزة سنغافورة الكبرى

منذ 34 دقيقة
سباق جائزة سنغافورة

سباق جائزة سنغافورة

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من المتوقع أن ينطلق سباق جائزة سنغافورة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد متأخرا بأكثر قليلا من ساعة كاملة عن موعده الأصلي بسبب هطول أمطار موسمية غزيرة.

وكان من المقرر أن ينطلق السباق الساعة 2000 بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش) لكنه تقرر الآن أن يبدأ في الساعة 2105 بالتوقيت المحلي (1305 بتوقيت جرينتش).

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي للسيارات في بيان “مكان الانطلاق مفتوح لكن إجراءات البداية تأخرت بسبب الأحوال الجوية.

“يجري حاليا العمل على إزالة المياه التي تجمعت”.

وسينطلق شارل لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو من المركز الأول في السباق بينما سيبدأ الهولندي ماكس فرستابن متصدر الترتيب العام من المركز الثامن ما يقلل فرصته في حسم الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي مبكرا.

    المصدر :
  • رويترز

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