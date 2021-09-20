تأجيل بطولة “خليجي 25” حتى 2023

أعلنت الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي، اليوم الإثنين، رسميًا تأجيل بطولة خليجي 25 إلى شهر يناير من العام 2023.

وكان من المقرر أن تقام البطولة عام 2022 في مدينة البصرة العراقية شهر كانون الأول/ديسمبر.

وجاء قرار التأجيل عقب الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد

وكانت لجنة التفتيش التي شكلها الاتحاد الخليجي برئاسة اليمني حميد الشيباني، قامت بعدة زيارات تفقدية ميدانية لمنشآت مدنية البصرة من ملاعب وفنادق، ورفعت تقارير ناقشها المكتب التنفيذي للاتحاد برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحادين الخليجي والقطري.

وضغطت بعض الاتحادات الخليجية باتجاه التأجيل إلى ما بعد نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2022.

أسباب تأجيل بطولة كأس الخليج العربي

وتشهد الأجندة الكروية للمنتخبات الخليجية ازدحاماً كبيراً خلال الأشهر المقبلة، حيث تشارك ستة من المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة في نهائيات كأس العرب FIFA التي ستقام في قطر خلال الفترة ما بين 31 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين، وهي قطر، العراق، السعودية، الإمارات، البحرين، وعُمان.

ويشارك منتخبات السعودية والعراق وعُمان والإمارات في الدور النهائي الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم قطر 2022، وستشارك الأندية الخليجية في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا وفي الدوريات المحلية المضغوطة.