تأجيل حفل عمرو دياب في جدة... والسبب؟

كشفت الشركة المنظّمة لحفل الفنان الكبير عمرو دياب في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية عن تأجيل الحفل لمدة أسبوع، وبررت الأمر بأن التأجيل فرضته ظروف طارئة حيث سيُقام الحفل في 27 الشهر الجاري بدلاً من يوم السبت الموافق فيه 20 منه.

وقالت الشركة المنظّمة للحفل في بيان: “جمهورنا الغالي… نأسف لإبلاغكم بأنه لظروف خارجة عن إرادتنا، تقرر تأجيل موعد حفل “الهضبة” عمرو دياب في جدة (انديقو) إلى تاريخ 27 آب، وللراغبين في استرجاع التذاكر إرسال إيميل إلينا”.

وكان عمرو دياب، قد طرح مؤخراً أغنية “باريس” كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيي توزيع وسام عبدالمنعم، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داوود وشيري شكري، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

يذكر أن عمرو دياب أحيا عدداً من الحفلات الغنائية في السعودية خلال الفترة الماضية ضمن موسمَي الرياض وجدة من تنظيم شركة بنش مارك، ولاقت أصداءً واسعة.