تأجيل مسلسل "الإمام الشافعي" لـ موسم رمضان 2024

مثل هذا الوقت من كل عام تبدأ التحضيرات لموسم رمضان المقبل من مسلسلات جديدة، وسط حالة كبيرة من التنافس في العالم العربي، بحيث يحاول ابطال الساحة الفنية المواجهة بقوة اكثر من خلال اختيار الافكار والادوار المناسبة والتي تترك طابع جديد للمشاهد.

وفي هذا السياق قررت الشركة المنتجة لمسلسل “الإمام الشافعي”، بطولة النجم خالد النبوي، تأجيل العمل لـ موسم رمضان 2024، وذلك لأن المسلسل يتطلب وقت كبير للتحضير والكتابة، والذى كان من المفترض عرضه فى رمضان 2023، المسلسل يتناول السيرة الذاتية للإمام الشافعي ومن تأليف مريم نعوم.

يذكر ان خالد النبوي ينتظر في الفترة الحالية عرض فيلم أهل الكهف والذي انتهى من تصويره منذ فترة، ولكنه تعرض للعديد من التأجيلات، ويشارك في بطولته محمود حميدة، بيومي فؤاد، محمد فراج، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

كما أعلنت إحدى المنصات الرقميه عن عرض مسلسل النزوة، بطولة خالد النبوي قريباً، وهو من تأليف محمد الحاج وإخراج أمير رمسيس.