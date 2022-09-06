الثلاثاء 10 صفر 1444 ﻫ - 6 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تأجيل مسلسل "الإمام الشافعي" لـ موسم رمضان 2024

منذ ساعة واحدة
خالد النبوي

خالد النبوي

A A A
طباعة المقال

مثل هذا الوقت من كل عام تبدأ التحضيرات لموسم رمضان المقبل من مسلسلات جديدة، وسط حالة كبيرة من التنافس في العالم العربي، بحيث يحاول ابطال الساحة الفنية المواجهة بقوة اكثر من خلال اختيار الافكار والادوار المناسبة والتي تترك طابع جديد للمشاهد.

وفي هذا السياق قررت الشركة المنتجة لمسلسل “الإمام الشافعي”، بطولة النجم خالد النبوي، تأجيل العمل لـ موسم رمضان 2024، وذلك لأن المسلسل يتطلب وقت كبير للتحضير والكتابة، والذى كان من المفترض عرضه فى رمضان 2023، المسلسل يتناول السيرة الذاتية للإمام الشافعي ومن تأليف مريم نعوم.

يذكر ان خالد النبوي ينتظر في الفترة الحالية عرض فيلم أهل الكهف والذي انتهى من تصويره منذ فترة، ولكنه تعرض للعديد من التأجيلات، ويشارك في بطولته محمود حميدة، بيومي فؤاد، محمد فراج، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

كما أعلنت إحدى المنصات الرقميه عن عرض مسلسل النزوة، بطولة خالد النبوي قريباً، وهو من تأليف محمد الحاج وإخراج أمير رمسيس.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من منوعات

حصان يجر عربه- تعبيرية
بالفيديو.. حصان يتعرض للتعنيف في نيويورك
احمد الفيشاوي وطليقته
ندى الكامل تتصدر التريند بعد خلافها مع الداعية مظهر شاهين
آدم لوكوود
بالصورة.. القبض على شاب تسلق أعلى مبنى في بريطانيا دون حبال

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

عناصر من جهاز أمن الدولة
فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
قد يؤدّي إلى إتلاف ناقل الحركة.. خطأ شائع نرتكبه عند إيقاف السيارة!
الإمارات
الإقامة الخضراء.. الإمارات تصدر تعديلات "جوهرية" تتعلق بدخول وإقامة الأجانب