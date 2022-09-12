تأجيل 3 مباريات بالدوري الإنجليزي بسبب جنازة الملكة إليزابيث

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، تأجيل ثلاث مباريات قبل جنازة الملكة إليزابيث، بينها مواجهة تشيلسي وليفربول التي كانت مقررة يوم الأحد.

وقالت الرابطة إن التأجيل شمل مواجهتي مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد يوم الأحد، وبرايتون آند هوف ألبين ضد كريستال بالاس يوم السبت.

وكان لقاء برايتون قد تأجل بسبب خطط عمال السكك الحديدية للإضراب عن العمل، والتي ألغيت بعد وفاة الملكة.

وكانت رابطة الدوري الممتاز ورابطة الأندية الإنجليزية، المسؤولة عن الدرجات الثلاث الأدنى، قررتا الأسبوع الماضي تعليق المنافسات احتراما لوفاة الملكة.

وقالت الرابطة في بيان “ستقام سبع من أصل عشر مواجهات بالدوري الإنجليزي الممتاز كما هو مقرر، بينما سيتم تأجيل ثلاث مباريات بسبب الأحداث المرتبطة بجنازة الملكة”.

وتابعت “بعد مشاورات مكثفة مع الأندية والشرطة والمجموعات المحلية الاستشارية للسلامة والسلطات المعنية الأخرى، لم يكن هناك خيار سوى تأجيل ثلاث مباريات.

“سيتم تكريم ذكرى الملكة في الملاعب التي تستضيف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الحداد الوطني”.

وقال مانشستر يونايتد إن مباراته تأجلت لأن شرطة مانشستر الكبرى “تدعم القوات في أنحاء المملكة المتحدة في المواقع والأحداث ذات الأهمية الكبرى” بعد وفاة الملكة.

وأضافت الرابطة إنها ستعلن مواعد المباريات المؤجلة في حينه.

استئناف بطولات أخرى

في وقت سابق اليوم،أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الأندية الإنجليزية استئناف المباريات كما كان مقررا غدا الثلاثاء بعد تأجيل الجولة الماضية عقب وفاة الملكة إليزابيث.

وتم تأجيل مباريات بدوري الدرجة الأولى للسيدات والدرجات الأدنى والناشئين.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان اليوم الاثنين “بعد فترة توقف وتمعن بالنسبة للعبة على المستوى الوطني، يمكننا التأكيد أن المباريات ستقام كما كان مقررا”.

ويشمل هذا مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية للسيدات والدور الثاني من كأس الاتحاد للرجال وكأس الاتحاد للسيدات والدرجات الأدنى للسيدات وكذلك مباريات الناشئين.

ورغم ذلك، فإن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي للهواة وكأس الشباب ستعود يوم الاثنين. وأعلن الاتحاد أيضا تأجيل كل المباريات المقررة يوم الاثنين المقبل تزامنا مع جنازة الملكة.

وقالت رابطة الأندية الإنجليزية في بيان “سيقف الجميع دقيقة صمت قبل المباريات وسيرتدي اللاعبون شارات سوداء وسيتم تنكيس الأعلام وعزف النشيد الوطني في الملاعب”.

وتقرر تأجيل مباراة أرسنال بالدوري الأوروبي أمام أيندهوفن المقررة يوم الخميس المقبل بسبب عدم توفر العدد الكافي من أفراد الأمن لتأمين المباراة في أعقاب وفاة الملكة.