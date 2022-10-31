تامر حبيب: الجمهور بيعيد مشاهدة مسلسل طريقي تاني بسبب أزمة شيرين

دعم السيناريست تامر حبيب الفنانة شيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة.

وقال تامر حبيب في تصريحات لبرنامج MBCTrending: “الجمهور بيعيد مشاهدة مسلسل طريقي تاني بسبب أزمة شيرين، وأنا بحبها حب كبير لأنها من أنضف وأطيب الصحاب في حياتي وهي في محنة وأزمة وكل اللي محتاجاه مننا إننا ندعي لها تقوم بالسلامة ونخلي بالنا إن الكلمة ممكن تموت”.

وأضاف: “شيرين مش معاها وسائل اتصال ولا موبايل ولا مسحت ناس من السوشيال ميديا ولا زودت ولكن التواصل بيتم من خلال ناس قريبين منها ومن شقيقها وبحاول أطمن عليها يوميًا وهي كانت معزولة وحسام بعدها عن الناس واتقابلنا في الساحل من فترة وكانت بدأت ترجع للحياة وبعدين حصلت المحنة الأخيرة”.

وذكر: “أنا من كتر الحنين أول ما شوفت شيرين قعدت أعيط نص ساعة لأنها قامة فنية كبيرة في وقت مفهوش قامات فنية وكانت بدأت ترجع وقومنا رقصنا ساعتها، ولكني متأكد إن رب ضارة نافعة وهي هترجع أحسن من الأول ألف مرة”.

وتابع: “أقول لكل جمهور شيرين خليكوا فاكرين كويس أن الأزمة مش هتأثر قد الكلام الجارح الموجع لأنها مش في وضعها الطبيعي وهي تعبانة وفي محنة واللي بيحبوها أكتر بكتير لدرجة الناس بتقعد لها تحت المستشفى ويارب يكون دا واصل لها”.