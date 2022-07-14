تامر حسني وأبطال فيلمه يتحدثون لصوت بيروت إنترناشونال

بدأ قبل أيام عرض فيلم “بحبك” من بطولة النجم تامر حسني وهنا الزاهد وهدى المفتي مع مجموعة من النجوم وبعد العرض كان لـ”صوت بيروت إنترناشونال” هذه الحوار مع نجو العمل، الذين تحدثوا عن طبيعة شخصياتهم، وكواليس التصوير، والرسائل التي يطلقها الفيلم، وشرائح الجماهير التي يخاطبها، وغيرها من التفاصيل.

فقال الفنان تامر حسني، إن هذه أولى تجاربه في الإخراج السينمائي وأنه بذل مجهودا كبيرا للغاية لإظهار العمل بهذا الشكل، وأنه كان دائما يبحث عن تقديم كوميديا من نوع جديد كما سيشاهده الجمهور في الفيلم، متابعا: “والآن أنا في انتظار آراء الجمهور والنقاد أتمنى أن ينال العمل إعجاب الجميع”.

وأضاف: “تفرغت بشكل كامل لعمل ذلك الفيلم وأخذ الكثير من الوقت في التحضير والتصوير، وكنت حريصا على استخراج الطاقة الفنية الكاملة من أبطال العمل حتى يصبحوا في أفضل حالاتهم الفنية أثناء التصوير، وهذا ما حدث بالفعل فهم قدموا أفضل ما لديهم من الأداء التمثيلي”.

وعن منافسة إيرادات أفلام العيد، قال: “أنا لا أفكر في ذلك على الإطلاق وأريد التوفيق لنا جميعا فهم أصدقائي وأحبهم كثيرا، ونجاحهم من نجاحي”.

وتحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن الفيلم قائلة: “جذبتني أشياء كثيرة أهمها المشاركة بجانب الفنان تامر حسني، فأنا أحبه على المستوى الشخصي ومن جمهوره، وعندما قرأت السيناريو وجدته رائعا ومختلفا عما قدمت من قبل وهو كمخرج مميز لأنه يهتم بأدق تفاصيل العمل، وستشاهدون مبارة تمثيلة أكثر من رائعة فأنا بذلت مجهودا ضخما في هذا العمل، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور”.

وأضافت الزاهد عن المنافسة في أفلام العيد، قائلة: “النجم تامر حسني يمتلك شعبية كبيرة في الوطن العربي بأكمله وذلك يجعلني أتوقع نجاح الفيلم وأن يكون الأكثر ايردات، وفي هذا الموسم لا يوجد عدد أعمال كثيرة فهم ثلاث أفلام فقط وأتمنى نجاحهم جميعاً”.

ومن جانب آخر قال الفنان حمدي المرغيني، إن العمل مع تامر حسني شيء أكثر من رائع فهو طوال الوقت مرح ولا يتعامل كقائد العمل، بل يتعامل كأصغر فرد في الفيلم، وهذا سيكون سببا أساسيا لنجاح هذا العمل، ومتحدثا عن تجربة حسني، في الإخراج قائلا إنه “متمكن إلى أبعد الحدود وأبهرني داخل الوكيشن”.

وكشف حمدي، عن شخصيته في الفيلم حيث يقدم حسين البواب وصديق تامر حسني المقرب، موضحا أن العمل به كوميديا مختلفة ودراما فهو عمل فني متكامل الأركان ، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور بشكل كبير.

وقال الفنان مدحت تيخا، عن دوره في العمل، إنه يقدم شخصية دكتور تجميل وصديق مقرب من تامر حسني، معربا عن سعادته البالغة بهذه التجربة فهي تحمل مزيجا بين الكوميديا والتراجيدي.

وأضاف تيخا: “عندما قرأت السيناريو وافقت على الفور فالورق مكتوب بحرافية غير عادية، وهذا جعلني أتوقع نجاحا كبيرا لهذا العمل، وبالنسبة للمنافسة فأنا لا أشغل بالي بهذا الكلام وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور بشكل كبير”.