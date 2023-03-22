تامر حسني يفاجئ جمهوره بقرار غريب

قرر الفنان تامر حسني عدم نشره فيديوهات أغاني خلال شهر رمضان ، وذلك عبر حسابه الرسمي على ستوري انستغرام.

وقال:”يا شباب في الشهر ده معلش مش هنزل أغاني وده آخر فيديو بنزله دلوقتي.. وحقيقي ما شاء الله عليك أحسنت صوت وإحساس”.

وكتب أيضا:” ” الستوري الشهر ده إن شاء الله فيه كلام مهم نسمعه كلنا ونعرفه ونعّر فه لبعض”.

واستكمل :”عشان نكون سبب خير لبعض إن شاء الله كل سنة وإنتوا طيبين ويارب في الشهر الفضيل ده كل حد فيكوا طلب حاجه من ربنا ربنا يحققها له ويفرح قلبه بيها إن شاء الله قولوا آمين وإدعوا كتير .. رمضان كريم”

ودعم الفنان تامر حسني المخرج والمطرب أحمد ثروت، نجل الفنان محمد ثروت، بعد إصابته بمرض مناعي نادر يُعرف بـ متلازمة الميلر فيشر.

ونشر تامر صورة أحمد ثروت، على خاصية “القصص القصيرة”، على حسابه بموقع “إنستجرام”، وكتب:” أحمد ثروت صديقي ونجل الفنان والمطرب الكبير الغالي محمد ثروت، تقبل محنة كبيرة من ربنا بمنتهى الحب والإيمان، وهي أنه يصاب بمرض نادر يأثر على رجله وميمشيش، وكان ساعتها بيحضر لـ زواجه”.

وأضافت تامر:” وأثناء حديثي معه قولت له أنا كنت بكلمك عشان أهون عليك والحقيقة لاقيته مش محتاج، وهو من إيمانه بقضاء ربنا مهون على نفسه، ونفسيته في أعلى درجات الرضا وبيهزر ومبسوط، وقولت له ممكن تحول المحنة إلى منحة، وبالفعل قالي إنه بيعمل ده، وفاهم الاختبار كويس، وهينجح فيه وهيخف ويمشي على رجله تاني”.

وتابع:” أحمد ثروت فضل يحكي خلال مكالمتي معه عن حب أسرته واهتمامهم به ووفاء خطيبته وقد إيه الأزمة بينت معدنها الأصيل، وأنها بتدعمه وبتسهر على راحته طول الوقت، وأنا كمان بشكرهم وبشكرها على تربيتها وقلبها، وربنا يشفيك يا أحمد ويفرح قلبك بقدر ثقتك الكبيرة في ربنا وأفرح معاك في زفافك قريب إن شاء الله