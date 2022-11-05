السبت 11 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 5 نوفمبر 2022 |
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تامر حسني يكشف عن تفاصيل فيلمة الجديد

منذ ساعة واحدة
تامر حسني

تامر حسني

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كشف الفنان تامر حسني عن تفاصيل فيلمه الجديد الذي يجري تحضيراته خلال الفترة الحالية.

وأكد تامر حسني خلال لقائه مع برنامج “إنسايدر بالعربي” أنه في المراحل الأخيرة من تحضير العمل، الذي من المقرر أن يبدأ تصويره بداية من الشهر المقبل، وهو من إخراج سارة وفيق ومن تأليفه.

وعن أبطال العمل، قال تامر حسني، أنه من الممكن أن يشارك به إلى جانبه الفنان الكبير أحمد صيام، وسيكون الفيلم مفاجأة للجمهور كعادة تامر حسني.

ومؤخرا، عرض لتامر حسني حاليا في السينما فيلم “بحبك” بمشاركة هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت إسماعيل، حمدي الميرغني، شهد الشاطر، والفيلم من إنتاج حسام حسني، وتأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه الإخراجية.

وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

وطرح تامر حسني خلال الأيام الماضية أغنية جديدة لجمهوره بعنوان “هتجوزك” من فيلم “بحبك”.

بينما يستعد تامر حسني لإحياء حفل غنائي، في دولة الكويت يوم 24 نوفمبر، ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية.

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