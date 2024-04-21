تامر عبد المنعم عن محمد فؤاد: علاقتنا جيدة رغم القضايا التي بيننا

كشف الفنان تامر عبد المنعم، أسباب عدم حضوره حفل زفاف نجل صديقه المطرب محمد فؤاد، مشيرًا إلى أنه تربطه علاقة صداقة قوية بمحمد فؤاد، وهناك كثير من المواقف مرا بها الثنائي، ولكن نشب خلاف كبير بينهما وصل إلى ساحات المحاكم، لذلك لم تتم دعوته لحضور حفل زفاف نجل صديق عمره.

وتحدث تامر عبد المنعم عن تفاصيل علاقته بـ محمد فؤاد، وأزمته مع صديق عمره، إذ قال في تصريحات تلفزيونية له: محمد فؤاد كان أول واحد اداني فرصة أكتب مسلسل، منساش أبدًا إنه طلع معايا في برنامج دون أجر رغم أنه نجم كبير، كان نايم جنبي على الأرض وأنا رجلي مكسورة، وخلافي معاه كبر لأن دخل فيه عناصر كتير.

وتابع تامر عبد المنعم: لا أنسى لـ محمد فؤاد رغم كل ما بيننا من خلافات، ورغم كل هجوم مني تجاهه إنه أخي، ولا أنسى لمحمد فؤاد أنه كان سببا رئيسيا بعد ربنا في كتابة أول أعمالي الدرامية وهو مسلسل أغلى من حياتي، ومنسالوش أبدًا أن هو اللي دفن أخويا وأنا مسافر، وزعلت إن لم تتم دعوتي لحضور فرح ابنه، لأن اللي بينا كبير.

وعن علاقته الحالية بـ محمد فؤاد قال عبد المنعم: علاقتنا الحالية جيدة وعندما نتقابل في أي مكان لا يوجد بيننا أي مشاكل رغم القضايا التي بيننا في المحاكم.