تامر عبد المنعم يرد على نادية الجندي.. "اختشي وعيب"

هاجم الفنان تامر عبد المنعم، الفنانة نادية الجندي و ذلك بعد تصريحاتها عن مواصفات شريك حياتها، و ذلك خلال بوست عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”.

ونشر تامر بوست، وعلق :” لكل سن حلاوته ولكل مرحلة متطلباتها وما أجمل أن تعيش كل مرحلة بتفاصيلها”.

وأضاف: في سيدة كسرت الـ٨٥ بتتكلم عن مواصفات فارس احلامها ! اختشي وعيب.

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر عبد المنعم مسلسل “الضاهر”، بطولة محمد فؤاد، حسن يوسف، فريال يوسف، إنجي شرف، مادلين طبر، أحمد منير، أميرة هاني، سميرة محسن، علاء زينهم، علاء مرسي، مظهر أبو النجا، صبري عبد المنعم، ودارين حداد وغيرهم، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.