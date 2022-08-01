تايلور سويفت تتسبّب بتلويث البيئة

احتل اسم المغنية الأميركية “تايلور سويفت” قائمة المشاهير الذين تسببت طائراتهم في إنتاج أكبر كمية من ثاني أكسيد الكربون هذا العام.

الدراسة التي أجرتها شركة “Yard” للتسويق المستدام، كشفت أن طائرة “سويفت” النفاثة طارت 170 مرة خلال العام الحالي في الفترة ما بين 1 يناير و 19 يوليو، أي ما يقرب من 16 يوما في الجو.

وأوضحت الدراسة أن إجمالي انبعاثات الرحلات الجوية التي تسببت فيها طائرة مغنية البوب، كان 8293.54 طنا من الكربون، وهو ما يمثل 1184.8 مرة أكثر من إجمالي الانبعاثات السنوية للشخص العادي، وفقا لما نشره موقع “هوليوود ريبورتر”.

بدوره، أوضح المتحدث باسم المغنية الأميركية” أنه “تتم إعارة طائرة تايلور بانتظام لأفراد آخرين، ونسب معظم هذه الرحلات أو جميعها إليها أمر غير صحيح بشكل صارخ”.

بالنسبة للدراسة، استخدمت شركة Yard بيانات من حساب Twitter Celeb Jets، الذي يتتبع رحلات الطائرات الخاصة من المشاهير، وجُمعت البيانات من بداية عام 2022 وتضمنت عدد الرحلات التي قام بها كل نجم، ومتوسط ​​أوقات الرحلات، والأميال بالإضافة إلى إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.