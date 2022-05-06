تحالف رجل الأعمال الأمريكي تود بولي يتوصل لاتفاق لشراء “تشيلسي”

ذكرت صحيفة ذا تليجراف البريطانية يوم الجمعة أن التحالف الذي يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي، ويحظى بدعم شركة كليرليك كابيتال، توصل لاتفاق للاستحواذ على نادي تشيلسي الإنجليزي مقابل أربعة مليارات جنيه إسترليني.

وأُرسل العرض الآن إلى الحكومة البريطانية ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في انتظار الموافقة عليه.

ومع تبقي ثلاثة أسابيع فقط برخصة العمل المؤقتة للنادي، وتنتهي في 31 مايو آيار، يبدو بولي المالك الشريك لفريق لوس أنجليس دودجرز بدوري البيسبول الأمريكي في طريقه لإكمال الاستحواذ على النادي اللندني بنهاية الشهر وفقا للصحيفة.

وعرض المالك الروسي رومان أبراموفيتش، الذي يخضع لعقوبات الآن من الحكومة البريطانية، النادي للبيع في مطلع مارس آذار في أعقاب غزو بلاده لأوكرانيا.

ومهد أبراموفيتش الطريق لعملية الاستحواذ يوم الخميس بعد نفي تقارير عن أنه طلب من تشيلسي رد قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.85 مليار دولار) كان قدمه للنادي.

وأجرت مجموعة بولي، وتضم الملياردير السويسري هانزيورج فيس ورجل الأعمال البريطاني جوناثان جولدستين، مفاوضات حصرية لشراء تشيلسي عقب رفض عرض من الملياردير البريطاني جيم راتكليف.