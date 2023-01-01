الأحد 8 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 1 يناير 2023 |
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تحتوي على مواد مضرة بصحة الصغار... حظر دمية شهيرة في روسيا

منذ 3 ساعات
حظر بيع بيع ألعاب "هاغي واغي‎" Huggy Waggi ‎للأطفال في روسيا

حظر بيع بيع ألعاب "هاغي واغي‎" Huggy Waggi ‎للأطفال في روسيا

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حظرت هيئة “روس كاتشيستفو” الروسية للرقابة الاستهلاكية بيع ألعاب “هاغي واغي‎” Huggy Waggi ‎للأطفال في روسيا، بعد ‏الكشف عن احتوائها على مواد قد تضر بصحة الصغار‎.‎

وبحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية، وجّهت الهيئة بسحب ألعاب‎ Huggy Waggi ‎منخفضة الجودة من الشركات المصنعة غير ‏المعتمدة‎.‎

جاء ذلك على موقع الخدمة الصحافية للهيئة، حيث يشار إلى أن الأسواق الروسية الكبيرة ألغت بطاقات المنتجات التي تحتوي على ‏ألعاب‎ Huggy Waggi.‎

وقالت إن “89% من ألعاب “هاغي واغي” التي تمت دراستها تشمل محتوى كبيرا من الفينول، حيث عُثر على زيادة بمادة الفينول ‏بأكثر من 4 أضعاف النسبة المسموحة في إحدى الألعاب المشتراة من السوق، ما قد يصيب الطفل بالنعاس والصداع والغثيان‎.‎

وأضافت الهيئة في بيان لها أن الغالبية الساحقة من الألعاب تُباع في السوق الروسية دون حسيب ولا رقيب، ولا تحمل شهادات ‏مطابقة‎.‎

وانضمت متاجر التجزئة، والتي تتخصص في بيع ألعاب الأطفال إلى الأسواق الكبيرة، وشاطرتها حظر بيع المنتجات منخفضة ‏الجودة، كما طلب متجر “عالم الأطفال” الشهير من الصنّاع تقديم نتائج الاختبارات الجديدة لبضائعهم، وذلك بعد أن تعهدت الشركة ‏المصنعة بتصحيح الأخطاء‎.‎

يذكر أن‎ Huggi Waggi ‎هي وحوش افتراضية من لعبة الرعب الكمبيوترية التي ذاع صيتها على “تيك توك” وبدأت الصناعات في ‏عدة بلدان إنتاج ألعاب للأطفال على صورتها بكميات هائلة‎.‎

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