تحت عنوان "فيروز تحضر الكنافة" ... فيديو يحصد آلاف المشاهدات

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تحضر الكنافة جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الذين ظنوا بأنها السيدة “فيروز”.

وفي التفاصيل، تداول محبو النجمة العربية القديرة، فيروز، مقطع فيديو أطلقوا عليه اسم “فيروز تعد الكنافة” بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وحصد آلاف المشاركات.

وتسبب الشبه الكبير لسيدة أمريكية بأيقونة الغناء العربي، السيدة فيروز، بحصول مقطع فيديو نشرته شابة أمريكية لأمها على قناتها في “تيك توك” وهي تعد أحد أطباق الحلويات العربية الشهيرة “الكنافة” بحصد آلاف الشاهدات والتعليقات والمشاركات.

ولم تتوقع ابنة السيدة الأمريكية، التي قيل إنها من أصول لبنانية، أن يحصد المشهد الصغير آلاف الإعجابات والمشاركات والمشاهدات، بوقت قصير عند نشره على قناتها، لكن الشبه الكبير بين أمها والسيدة فيروز كان محط إعجاب المتابعين.

وبحسب موقع قناة “أم تي في” اللبنانية، يسمع في خلفية المشهد أغنية للسيدة فيروز “سلملي عليه” في خلفية الفيديو ما أثار إعجاب المشاهدين ومحبي النجمة فيروز وتفاعلهم مع الفيديو القصير، الذي أطلقوا عليه “فيروز تعد الكنافة” وتم مشاركته بشكل واسع على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.

فيروز عم تعمل كنافة pic.twitter.com/PKY6BBJgi9 — mar (@angerrissuues) January 11, 2021