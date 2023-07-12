الأربعاء 24 ذو الحجة 1444 ﻫ - 12 يوليو 2023 |
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تحديات جديدة لميسي في إنتر ميامي

منذ 4 دقائق
ميسي ينتقل إلى انتر ميامي

ميسي ينتقل إلى انتر ميامي

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لا يشعر ليونيل ميسي بأي ندم بشأن قراره الانضمام إلى إنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم وقال إنه يتطلع لخوض تحديات جديدة.

ووصل اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى الولايات المتحدة أمس الثلاثاء قبل تقديمه رسميا لوسائل الإعلام والجماهير في إنتر ميامي في حفل خاص يوم الأحد المقبل.

وقال ميسي في مقابلة مع التلفزيون الأرجنتيني أمس الثلاثاء “أنا سعيد بالقرار الذي اتخذناه. أتطلع لخوض تحديات جديدة.

“لن تتغير طريقة تفكيري أبدا وسأسعى دائما بغض النظر عن الفريق الذي أمثله إلى بذل قصارى جهدي لصالح نفسي والنادي ومواصلة الأداء على أعلى المستويات”.

وسيقيم النادي حفلا خاصا لتقديم اللاعب الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات في ملعبه في فورت لودرديل.

وقال إنتر ميامي في بيان “سيتمكن المشجعون من الاستمتاع بليلة ترفيهية مثيرة على أرض الملعب إضافة إلى فعاليات كثيرة” مضيفا أن التذاكر ستكون مجانية لحاملي التذاكر الموسمية.

وسينضم ميسي الفائز بكأس العالم في قطر 2022 لزميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس في إنتر ميامي وكذلك مدرب الأرجنتين السابق جيراردو مارتينو.

ومن المتوقع أن يخوض ميسي أول مباراة له مع إنتر ميامي في 21 يوليو تموز أمام كروز أزول المكسيكي.

    المصدر :
  • رويترز

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