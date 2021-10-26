تحديد موعد ظهور راموس الأول بقميص سان جيرمان

ذكرت صحيفة “Le Parisien”، أن المدافع الإسباني سيرخيو راموس، سيشارك في التدريبات الجماعية لباريس سان جيرمان المقررة اليوم الثلاثاء، تمهيدا لخوضه المباريات المقبلة للفريق.

وبحسب المصدر، فإن المدافع المخضرم البالغ عمره 35 عاما، قد تعافى أخيرا من إصابة في عضلة الربلة، وسيشارك في جلسة تدريبية ستقام في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وتوقعت الصحيفة، أن يخوض اللاعب الإسباني أول مباراة له مع باريس سان جيرمان الجمعة المقبل، ضد ليل لحساب الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي.

وكان راموس، انضم إلى نادي العاصمة الفرنسية في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، لكنه لم يخض أي مباراة حتى الآن مع فريقه الجديد.

ويحتل سان جيرمان حاليا صدارة الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة، ويبتعد بفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه لانس.