تحذير للمصريين.. أغلقوا النوافذ!

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من طقس شديد الحرارة في معظم مناطق البلاد، داعية المواطنين لتوخي الحذر.

وحذرت خرائط الطقس من نشاط رياح أحيانا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية في أقصى غرب البلاد.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة وضع الكمامات في الشارع خصوصا مرضى الصدر والجيوب الأنفية، وإحكام غلق النوافذ منعا لتسرب الأتربة الناعمة إلى داخل العقارات السكنية ومواجهة تقلبات الطقس.

ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة العظمى، في كل أنحاء البلاد لتسجل أعلى معدلاتها خلال ساعات الذروة، وتسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، أما السواحل الشمالية 34 مئوية، وترتفع على محافظات جنوب الصعيد وتصل إلى 38 درجة مئوية.