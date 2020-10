تحرش وسحل ودهس فتاة في المعادي … جريمة مروعة زلزلت المجتمع المصري

هزت جريمة أقل ما يقال فيها أنها مروّعة، المجتمع المصري الذي استيقظ الأربعاء على مقتل فتاة في منطقة المعادي دهسا تحت إطارات سيارة يستقلها 3 شبان حاولوا التحرش بها.

وذكر بيان للنيابة المصرية، الأربعاء، أنها تلقت في غضون الساعة السابعة مساءً، الثلاثاء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي، بوفاة مريم محمد علي البالغة من العمر 24 عامًا بحي المعادي، مضيفة أن شاهدًا أبلغ الشرطة برؤيته سيارة ميكروباص بيضاء اللون يستقلُّها شابان، وانتزع مُرافِق سائقها حقيبة المجني عليها منها، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثم وفاتها.

She didn’t just die, she was MURDERED

She wasn’t just bothered in the street, she was HARASSED

Use the right words, know her name, don’t stop talking about it!!!#حق_مريم_فين#فتاه_المعادي pic.twitter.com/vQStFWBYng

