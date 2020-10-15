تحرش وسحل ودهس فتاة في المعادي … جريمة مروعة زلزلت المجتمع المصري

هزت جريمة أقل ما يقال فيها أنها مروّعة، المجتمع المصري الذي استيقظ الأربعاء على مقتل فتاة في منطقة المعادي دهسا تحت إطارات سيارة يستقلها 3 شبان حاولوا التحرش بها.

وذكر بيان للنيابة المصرية، الأربعاء، أنها تلقت في غضون الساعة السابعة مساءً، الثلاثاء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي، بوفاة مريم محمد علي البالغة من العمر 24 عامًا بحي المعادي، مضيفة أن شاهدًا أبلغ الشرطة برؤيته سيارة ميكروباص بيضاء اللون يستقلُّها شابان، وانتزع مُرافِق سائقها حقيبة المجني عليها منها، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثم وفاتها.

She didn’t just die, she was MURDERED

She wasn’t just bothered in the street, she was HARASSED

Use the right words, know her name, don’t stop talking about it!!!#حق_مريم_فين#فتاه_المعادي pic.twitter.com/vQStFWBYng — Heba Hosney ( sunflower 🌻) (@HebaHosney6) October 14, 2020

وأضافت النيابة أنه وبمناظرة جثمان المجني عليها تبين إصابتها بأنحاء متفرقة من جسمها، كما تبين وجود آثار دماء ملطخة بالرمال على مقربة من إحدى السيارات، حيث تم أخذ عينات منها، مشيرة إلى أن فريق النيابة تمكن من الحصول علي خمسة مقاطع من كاميرات المراقبة المُطلَّة على موقع الحادث، والتي تبيَّن منها مرورُ السيارة التي استقلها المتهمان بسرعة فائقة.

وذكرت النيابة أن أحد الشبان انتزع حقيبة الفتاة التي حاولت التشبث بها خلال تحرك السيارة ممَّا أخل بتوازنها ، فارتطم رأسُها بمقدمة السيارة التي كانت تتوقف بجوارها، وفرَّ الجانيان بالحقيبة، بينما ابتعدت فتاة أخرى كانت بصحبة المجني عليها من شدة الخوف.

وأضافت النيابة أن المجني عليها مكثت قرابة نصف ساعة بمكان الحادث حتى قدوم سيارة الإسعاف، ثم فارقت الحياة، مضيفة أنها قررت استكمالًا للتحقيقات استدعاء مَن كانت بصحبة المجني عليها لسماع شهادتها، وتكليف الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ببيان الأفعال المادية الظاهرة بالمقاطع المأخوذة من كاميرات المراقبة للواقعة، كما طلبت تحريات الشرطة حول الحادث وضبط مرتكبيه.

وكان مأمور قسم المعادي جنوب العاصمة القاهرة، قد تلقى بلاغاً يفيد بالعثور على جثة فتاة ملقاة في أحد الشوارع وبها تهتك كامل وكسور بالعظام وغارقة في دمائها.

وتبيّن من تفريغ كاميرات المراقبة المثبتة بالمحلات التجارية في الشارع، أن سيارة يستقلها 3 شبان طاردت الفتاة عقب خروجها من عملها بأحد البنوك وحاول الشبان التحرش بالشابة لفظياً، كما حاول أحدهم الإمساك بها والتحرش بها جسدياً.

وقال بيان النيابة أن شاهداً أبلغ الشرطة أن سيارة ميكروباص بيضاء اللون يستقلُّها اثنان من الشباب انتزع مرافق سائقها حقيبة المجني عليها منها وشدها وسحلها، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثم وفاتها.

وبعد فحص الجثة، تبين إصابتها بأنحاء متفرقة من جسمها، كما تبين وجود آثار دماء ملطخة بالرمال على مقربة من إحدى السيارات، فتم أخد عينات منها.

في السياق أيضاً، أظهرت 5 مقاطع من كاميرات المراقبة المُطلَّة علي موقع الحادث مرورُ السيارة التي استقلها المتهمان بسرعة فائقة.

وبعد ساعات من الاستنفار إثر الجريمة البشعة والتي هزت الرأي العام المصري، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بقتل فتاة المعادي .

فقد تبين من التحقيقات أن السيارة التي استخدمت في الحادث هي سيارة ميكروباص بيضاء اللون تحمل أرقام ب د / 5922، مملوكة لمواطن يدعى محمد عبد العزيز محمد أمين، وشهرته “حماصه”، وهو من مواليد 1969، يعمل سائقاً، ومقيم بمنطقة مصر القديمة، وهو من أصحاب السوابق حيث تم ضبطه بقضايا عديدة.

وأوضح التحقيق أن المواطن يقوم بإيجار السيارة لسائقين من بينهم سائق يعمل بها بخط الجيزة دار السلام، يدعى وليد عبد الرحمن فكري عبد الرحمن وشهرته “وليد السويفي”، وهو من مواليد 1986، يقيم في إسطبل عنتر بمصر القديمة، وسبق أيضاً وأن ضبط بعدة قضايا.

كما كشفت التحريات قيام الأخير بارتكاب الجريمة بمشاركة ابن خالته، ويدعى محمد أسامة محمد جلال، وشهرته محمد الصغير، ويعمل فرد أمن ويقيم في شارع الملكة بكفر طهرمس ببولاق الدكرور.