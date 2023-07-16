تحسبًا لرحيل مبابي.. سان جيرمان يستعيد تشافي سيمونز

عاد الدولي الهولندي تشافي سيمونز، إلى فريق باريس سان جيرمان، بعدما ترك بي اس في أيندهوفن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تشافي سيمونز رحل عن باريس سان جيرمان إلى أيندهوفن الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2022، ووقع على عقود حتى 2027.

نادي باريس سان جيرمان فعل بند إعادة الشراء الذي كان سينتهي بنهاية الصيف الجاري، ليدفع 6 ملايين يورو إلى أيندهوفن، نظير عودة اللاعب الهولندي من جديد لصفوف كبير العاصمة الفرنسية.

وأشار رومانو إلى أن باريس سان جيرمان استعاد اللاعب، حتى يكون لديه بديل مناسب في الخط الهجومي، إذ رحل مبابي أو نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي حالة لم يرحل أي من الثنائي، ستتم إعارة اللاعب الهولندي إلى نادٍ آخر خلال الصيف الجاري. بينما عودته تأتي في ظل سعي النادي الفرنسي لتأمين نفسه من خلال تفعيل بند الشراء قبل أن تنتهي صلاحيته.

تشافي سيمونز صاحب الـ4 مباريات دولية مع هولندا، شارك مع أيندهوفن في الموسم الماضي خلال 48 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 22 وصنع 12 هدفًا.