تحليل علمي.. بنية الأحلام تختلف وفقاً لمرحلة النوم

سلطان النوم الذي يأوي إليه الإنسان كل يوم حاملاً معه أفراح وأثقال نهار كامل، لينتقل من خلاله إلى عالم الرؤى والأحلام، التي تبقى بعضها محفورة في الأذهان لفترات طويلة جداً.

وفي دراسة علمية نشرها موقع “medicalxpress” وترجمها موقع “صوت بيروت إنترناشونال” فإن بعض الأحلام حية لدرجة أنه يمكن تذكرها كما لو كانت أفلاماً، مليئة بالمعاني مع بداية ووسط ونهاية. البعض الآخر على النقيض من ذلك يشبه WhatsApp GIFs ، أو في أحسن الأحوال نص برمجي لمقطع فيديو TikTok ، غالباً مع صور قوية أو ذات معنى ، ولكنها تفتقر إلى هذا الهيكل المعقد الذي يشبه القصة.

تم تقديم هذه المقارنات فيما يتعلق بأنواع مختلفة من تقرير الأحلام أو سرد الأحلام من قبل ناتاليا موتا ، وهي عالمة أعصاب تابعة لمعهد الدماغ التابع للجامعة الفيدرالية في ريو غراندي دو نورتي (IC-UFRN) في البرازيل. موتا هي واحدة من مؤلفي ورقة نشرت في PLOS One في دراسة تؤكد أن تقارير الأحلام التي تم جمعها بعد نوم حركة العين السريعة (REM) تميل إلى إظهار قدر أكبر من التعقيد والترابط من الحلم غير REM.

يقول العلماء الذين يدرسون النوم أنه يمكن تقسيمه إلى أربع مراحل. الأولين, N1 و N2, خفيفة وعادة ما تنطوي على أحلام قصيرة ولكن غالباً ما تكون مكثفة غيرREM

N3 هو نوم عميق بطيء الموجة وهو أيضاً غير REM ، مع القليل من الأحلام أو لا شيء على الإطلاق. في N4 ، وهو REM sleep ، تميل الأحلام إلى أن تكون أطول وأكثر تعبيراً وتنظيماً.

تم إنتاج قدر كبير من علوم الأحلام باستخدام أدوات موضوعية وقضاة بشريين مدربين على تقييم تقارير الأحلام من حيث مدى تعقيدها أو غرابتها أو اتصالها. نحن نعلم أن أحلام REM أطول وأكثر مثل الأفلام. إنّ جعل عملية التحليل أتوماتيكياً ، كما فعلنا في الدراسة ، جعل أول قياس كمي على الإطلاق ممكناً لهذا الاختلاف الهيكلي للأحلام.

قمنا بتطوير أداة يمكنها تحليل كمية كبيرة من البيانات بسرعة عالية وبدون تحيزات ذاتية. التحيز اللغوي غائب ، على سبيل المثال ، لأن الأداة تعمل بأي لغة” ، قال Sidarta Ribeiro ، عالم الأعصاب التابع لمركز البحوث والابتكار والنشر للأمراض العصبية (NeuroMat) ، وهو مركز أبحاث وابتكار ونشر (RIDC) مدعوم من FAPESP في جامعة ساو باولو (USP).

في الدراسة ، حلل الباحثون تقارير الأحلام كلمة بكلمة باستخدام نظرية الرسم البياني ، وهو فرع من الرياضيات يركز على الشبكات وأنواع أخرى من العلاقات بين الكلمات أو العناصر الأخرى في مجموعة.

“إنه ليس تحليلاً دلالياً. نحن لا نحلل معنى الكلمات. نحن لا نتعامل مع ما يقال ولكن مع كيف يقال ” ، أوضحت موتا. “ونتيجة لذلك ، يسمح النهج بتحليل الأحلام في كل نوع مختلف من الثقافة وجميع البلدان.”

استخدم الباحثون الرسوم البيانية للكلمة لتحليل تقارير عن 133 حلم التي قدمها 20 متطوعاً ، الذين استيقظوا في مراحل نوم مختلفة ولكن في الغالب أثناء نوم حركة العين السريعة ، عندما تكون تقارير الأحلام أكثر وفرة ، وخلال N2 (غير حركة العين السريعة) ، والتي تنتج تقارير حلم أقل.

هذه هي الدراسة الأولى التي تستخدم نظرية الرسم البياني لإظهار أن تقارير حلم REM لها ارتباط هيكلي أكثر من تقارير الأحلام غير REM (N2). يظهر تحليل الرسوم البيانية للكلمة أن الأحلام الأكثر تعقيداً ترتبط بمزيد من الترابط وهياكل الرسم البياني الأقل عشوائية أو عشوائية. وقال جوشوا مارتن ، المؤلف الأول للمقال:” لا تقلل من أهمية الأساليب التقليدية ، ولكن هذه النتائج مهمة لأنها تظهر أنه يمكن تطبيق الأساليب الحسابية على دراسات الحلم”.كانت الدراسة جزءاً من بحث الماجستير في علم النفس في UFRN ، بإشراف ريبيرو ومارك سولمز ، الباحث في جامعة كيب تاون بجنوب إفريقيا ، وأول من أظهر في الدراسات السابقة أن الأحلام لا تحدث فقط أثناء نوم حركة العين السريعة.

“حتى بداية القرن الحادي والعشرين ، كان من المسلم به أن الأحلام تحدث فقط أثناء نوم حركة العين السريعة وأنه لم يكن من الضروري حتى دراسة الأحلام. وقال ريبيرو:” تمت دراسة نوم حركة العين السريعة وكان هذا كل شيء”. “الآن من المتفق عليه أننا نحلم أثناء نوم حركة العين السريعة وغير حركة العين السريعة ، ولكن بدرجات متفاوتة.”

نقطة مهمة حول الدراسة هي أن كونها تعاون عبر الحدود استخدمت تقارير الأحلام التي ساهم بها المتطوعون في جنوب أفريقيا وحللت في البرازيل ، مع التأكيد على التطبيق العالمي للأداة التي طورها المؤلفون.

وقالت موتا:” تظهر النتائج أن الأداة تحدد بنجاح الاختلافات في جودة الحلم والتعقيد بين مراحل النوم”. “إنها ليست اختلافات تعتمد على المعنى. إنها اختلافات في الطريقة التي يتواصل بها الشخص. هذا هو الأكثر أهمية لتجنب التحيز اللغوي.”

تنظيم وهيكل روايات الأحلام هي التي تختلف. “وهذا يقودنا إلى أسئلة تتجاوز معنى الكلمات. ومع ذلك ، قد تكون الأحلام غريبة ، ومهما كان محتواها ، فإن ما يهم هو كيفية تنظيم الموضوعات وإعادة سرد ذكرياتهم”. “لقد وجدنا أن تقارير حلم REM أكثر تعقيداً ومليئة بالمعلومات المتصلة.”

إنّ أداة الرسم البياني للكلمة هو وسيلة واعدة للإضافة إلى معرفة الأحلام ، وفقاً للباحثين. وقال مارتن:” يمكن أن يكون مفيداً جداً لتحليل واسع لتقارير الأحلام في جميع أنحاء العالم ، مثل تلك الموجودة في مستودع Dream Bank عبر الإنترنت ، والذي يحمل حالياً أكثر من 20000 تقرير.