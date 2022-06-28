تحوّر جدري القرود السريع يحيّر العلماء

أشار علماء يبحثون في فيروس جدري القرود الذي انتشر في الفترة الاخيرة والذي تجاوز عدد حالات الإصابة به 4000 حالة في 46 دولة، إلى سرعة تحوره مما أثار الحيرة في الوسط العلمي.

وما بينوه هو امتلاك الفيروس المنتشر حالياً 50 طفرة جينية أكثر من الفيروس الذي انتشر عامي 2018 و2019، وما زال فيروس جدري القرود في تحور مستمر وبسرعة أكبر بـ 12 مرة من السرعة المتوقعة، وذلك بحسب دراسة نشرت حديثاً في مجلة نيتشر (Nature).

قد يفسر هذا سبب الانتشار الحالي لعدوى جدري القرود مقارنة بالسنين الماضية، إذ يعزي ذلك الباحثون إلى طفرات قد غيرت الآلية التي يغزو بها الفيروس جسم الإنسان.

ولا بد من الإشارة إلى أنه في آخر اجتماع لمنظمة الصحة العالمية الذي صادف الخامس والعشرين من شهر حزيران، لم تصنف جدري القرود على أنه حالة صحية طارئة عالمياً، وقد بينت المنظمة أنها ستعيد تقييم الوضع في غضون أسابيع قليلة.