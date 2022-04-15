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تخفيض عقوبة “الرياضي”… الاستئناف تصدر قرارها النهائي في أحداث “الدربي”

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 15 - أبريل - 2022 3:37 مساءً
اشكال بين الحكمة والرياضي

اشكال بين الحكمة والرياضي

"كووورة"
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أرسلت لجنة الاستئناف في الاتحاد اللبناني لكرة السلة قرارها النهائي بشأن أحداث مباراة الرياضي والحكمة.

ولم يصدر أي بيان رسمي من اتحاد كرة السلة بشأن القرار، إلا أن مصادر رفيعة في الاتحاد أكدت أن “القرارات لا تنشر إنما ترسل مباشرة عبر البريد إلى الأندية المعنية”.

وصرح مصدر من نادي الرياضي بأن “القرارات عادلة. تم اعتماد فوز الرياضي 20-0 بسبب انسحاب الحكمة”.

وأوضح “تم تخفيض عقوبة توقيف جمهور الرياضي من 6 مباريات إلى مباراتين”.

وتابع “وفقا للقرار أيضا، سيلعب الرياضي مبارياته على أرضه ولن تُنقل إلى ملعب محايد”.

كما قررت اللجنة تغريم نادي الرياضي مبلغ 50 مليون ليرة لبنانية.

وبتلك النتيجة حصد الرياضي نقطتين ليصبح في رصيده 35 نقطة يتصدر بها جدول ترتيب الدوري اللبناني لكرة السلة، في حين ارتفع رصيد الحكمة إلى 30 نقطة محتلا المركز الرابع.

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