تخلص من الادمان على المشروبات الغازية بالتنويم المغنطيسي

من المعروف بأن المشروبات الغازية قد تكون سبب في الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة مثل الإصابة بهشاشة العظام، وهناك بعض الأشخاص الذين يفضلون تناول المشروبات الغازية، وقد يصل الأمر للإدمان.

وقال أندي كيوري والذي يبلغ من العمر 41 عاما ويعيش في مدينة بانجور في ويلز، إنه كان يشرب ما يعادل 30 عبوة مشروب غازي لمدة 20 عاما، بحسب ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفي إشارة تعكس إدمانه على هذا المشروب الغازي، ذكر أنه كان يشرب لترا من المشروبات الغازية بعد أن يستيقظ كل اليوم، وكانت هذه العادة تكّلفه نحو 24 دولارا في اليوم و8500 دولارا تقريبا كل عام.

وعبّر الرجل البريطاني عن استمتاعه بطعم المشروب الغازي، لافتا إلى أنه أصبح مدمنا عليه عندما كان في العشرينيات من عمره، ولفت إلى أنه كان يعمل أثناء الليل في سلسلة متاجر التجزئة الكبرى، لذلك كان بحاجة دائمة إلى السكر لكي يبقى متيقظا.

وكشف أنه كان يشرب 4 إلى 5 عبوات مشروب غازي ذات سعة اللترين يوميا، وبعدما ينهي عمله كان يأخذ من المتاجر كميات من المشروبات الغازية إلى المنزل.

وفي محاولة للخلاص من هذا الإدمان، اتصل كيوري الطبيب والمتخصص في التنويم المغناطيسي في لندن ديفيد كيلموري، الذي خلص إلى أنه يعاني من اضطراب يجعله يدمن على الطعام.

وقال كيوري إنه :”بعد جلسة واحدة فقط من العلاج بالتنويم المغناطيسي عبر الإنترنت استمرت 40 دقيقة، تماثل للشفاء وأصبح قادرا على شرب كوب من الماء للمرة الأولى منذ عقدين، بعد أن كان معرضا عنه تماما”.

وتابع كيوري قائلا :”ديفيد قابلني عبر الإنترنت ونوّمني مغناطيسيا لمدة 40 دقيقة تقريبا، لا أعرف ماذا قال ولكن بعد ذلك لم أرغب في شربه بعد الآن”.